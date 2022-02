Ukrainos link judanti karinė technika paženklinta mįslingu simboliu

Socialiniais tinklais išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip prie pasienio artinasi dar šimtai tankų, ryšio palaikymo transporto priemonių ir raketų leidimo įrenginių. Ant daugelio vaizdo kamera užfiksuotų karinės technikos objektų užrašyta didžiulė Z. Raidė įrėminta kvadrate.

Portalo „Bellingcat“ reporteris Aricas Toleris patikino, kad jo vadovaujama grupė aštuonetą pastarųjų metų stebi Rusijos karinius simbolius, tačiau ką reiškia Z, jiems visiškai neaišku, be to, šitokio ženklinimo užfiksuoti dar neteko.

„Spėju / bijau, kad turime galvoti apie blogiausią“, – parašė A. Toleris socialiniame tinkle „Twitter“.

Kai kurie specialistai, kaip antai Rusijos gynybos politikos guru Robas Lee, pastangomis uoliai informuoti apie tai, kas vyksta, gerokai pasididinęs savo paskyros auditoriją, įsitikinęs, kad raidės simbolis gali būti nuoroda į konkretiems Ukrainos regionams priskirtas pajėgų grupes.

This is a giant red flag. These are Rosgvardia troops and Avtozaks (prisoner transport trucks) with the "Z" markings in Belgorod. A strong indication that Rosgvardia troops would take part in any invasion. https://t.co/Vpzf511A2P pic.twitter.com/3TgbuOesQl