Jis su JAV kolega Lloydu Ostinu aptarė Ukrainos kontrpuolimą ir tolesnius veiksmus stiprinant ginkluotąsias pajėgas.

„Mes sutinkame, kad Rusijos valdžia yra silpna ir kad Rusijos karių išvedimas iš Ukrainos yra geriausias Kremliaus pasirinkimas“, – tviteryje parašė R. Reznikovas.

„Rusija turėtų būti geriau pasirengusi spręsti savo problemas, – rašė jis. – Reikalai juda teisinga linkme. Ukraina laimės“.

