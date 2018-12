Ukrainoje sprogus daugiabučiui sužeistas vienas žmogus

Sprogimas penkiaaukščiame pastate driokstelėjo po 9 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Fastive, esančiame 70 km į vakarus nuo Kijevo, sakoma Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos pranešime.

„Per sprogimą sugriuvo trečias, ketvirtas ir penktas aukštai“, – priduriama jame. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai.

„Kol kas žinome apie vieną sužeistąjį... Žmonių gali būti po plokštėmis, nukritusiomis iš ketvirto ir penkto aukštų“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė vietos sveikatos apsaugos departamento vadovas.

Nepaprastųjų situacijų tarnybos tinklalapyje paskelbtose nuotraukose matyti visiškai suniokotas daugiabučio kampas, nugriuvę balkonai ir ant sniego pabirusios nuolaužos.

Natural gas explosion in Fastiv. At least 1 injured, search and rescue operation ongoing for those who could be still under rubble https://t.co/N0OyB19bCM pic.twitter.com/DNmLHp6h0m via @ukrpravda_news #Ukraine— Liveuamap (@Liveuamap) December 14, 2018