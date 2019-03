Incidentas įvyko Čerkasų mieste, esančiame maždaug už 150 km į pietryčius nuo sostinės Kijevo, sakoma policijos pranešime. Kelios dešimtys „Nacionalinio korpuso“ narių mėgino prasiveržti ant scenos, nuo kurios kalbėjo P. Porošenka, taip pat bandė užblokuoti jo kortežą. „Jie mėgino prieiti prie scenos, bet jiems sutrukdė teisėsaugos darbuotojai“, – sakoma šeštadienį vakare nepriklausomo naujienų portalo „Ukrainska Pravda“ paskelbtame pranešime. Nacionalistai svaidė pirotechninius užtaisus; vienas protestuotojas prasiveržė į policijos automobilį, nurodė portalas. Vaikydama protestuotojus policija leido ašarines dujas. Policijos pranešime nenurodoma, kokia yra nukentėjusių pareigūnų būklė, tik sakoma, kad penkiems policininkams medikų pagalba buvo suteikta įvykio vietoje. Susiję straipsniai: Šaltiniai: JAV siūlė Merkel pasiųsti signalą Putinui, ji atsisakė Ekspertas: tyrimas apie bėgančius iš Putino Rusijos priėjo prie klaidingų išvadų Antros kadencijos siekiantis P. Porošenka atvyko į Čerkasus dalyvauti rinkimų kampanijos renginyje. Prezidento rinkimai Ukrainoje vyks kovo 31 dieną. Anksčiau šeštadienį keli policijos pareigūnai nukentėjo per susirėmimą su ultradešiniaisiais protestuotojais Kijeve. Smurtas prasiveržė prie prezidento administracijos pastato sostinėje, kur susirinkę keli šimtai demonstrantų reikalavo suimti veikėjus, siejamus su neseniai įsiplieskusiu kariuomenės pirkimų skandalu. Žurnalistai tyrėjai praeitą savaitę paskelbė išsamios informacijos apie numanomas lėšų grobstymo schemas Ukrainos gynybos pramonėje, įskaitant vieną įmonę, kontroliuojamą P. Porošenkos. Policijos pranešime sakoma, kad demonstrantai Kijeve mėgino prasiveržti pro pareigūnų gretas ir leido fejerverkus. Teisėsaugininkai atsakė ašarinėmis dujomis. Vienas policijos pareigūnas buvo hospitalizuotas dėl akių cheminio nudegimo.

