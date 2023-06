Apie tai pranešama feisbuke paskelbtoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo žinutėje.

Be to, Ukrainos kariai sunaikino 3 965 (+10 per praėjusią parą) priešo tankus, 7 683 (+16) šarvuotas kovos mašinas, 3 812 (+19) artilerijos sistemų, 606 (+2) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 364 oro gynybos sistemas, 314 orlaivių, 301 sraigtasparnį, 3 357 (+24) operatyvinius-taktinius bepiločius orlaivius, 1 199 sparnuotąsias raketas, 18 laivų / katerių, 6 519 (+13) transporto priemonių ir degalų cisternų, 519 specialiosios technikos vienetų.

Duomenys nuolat atnaujinami. Kaip pranešama, per pastarąją parą oro pajėgos sudavė 13 smūgių priešo personalo telkiniams.