Ukrainietė sako atpažinusi: už žodžius „Slava Ukraini“ sušaudytas vyras – mano brolis

Anot moters, ukrainietė sušaudymo vaizdo įraše savo giminaitį atpažino iš akių, balso bei tik jam būdingo rūkymo stiliaus.

„Atpažino. Patikrinau. Sesuo sako: 100 proc., kad tai mano brolis. Tai jo akys, ko balsas, tik jis taip rūko cigaretę“. Tik prašo tylėti iki ryto, (...) nori nuo ryto būti su mama ir ją palaikyti“, – teigiama įraše.

Vėliau S. Kočmar Tymošenko patikslino, kad jau šeši minėtos šeimos nariai išreiškė užtikrintumą, kad tai jų brolis ir sūnus.

„Jau buvau pakeliui pas juos, bet sesuo man ir sako: mamai labai blogai, prašome ramybės ir tylos. Gerbiu jų teisę. Ir visomis išgalėmis padėsiu žiniasklaidai ir vadams jį surasti“, – rašo prodiuserė ir pridūrė, kad kitas išbandymas – išsiaiškinti lokaciją ir atsiimti kūną.

Antradienį Ukrainos gynybos ministerija nušautą karį įvardijo kaip Timofejų Nikolajevičių Šadurą.

BREAKING:

40-year-old Tymofiy Shadura was captured near Vuhledar, in the Donetsk region.

Rest In Peace Tymofiy. Ukraine will never forget you! pic.twitter.com/1NnHlBA0Gq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2023