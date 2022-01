Tai du vietiniai ir vienas Jungtinės Karalystė pilietis, antradienį pranešė ministro pirmininko Siaosi Sovalenio biuras. Ugnikalnis „Hunga Tonga-Hunga Ha'apai“ po išsiveržimo greičiausiai susmego – naujausiose iš palydovų darytose nuotraukose jo beveik nematyti.

Per „beprecedentę katastrofą“ yra ir sužeistųjų, sakoma toliau pranešime. Po erupcijos esą susiformavo pelenų debesis, uždengęs visas Tongos salas. Be to, išsiveržimas sukėlė iki 15 metrų aukščio cunamio bangas.

Tongos karinis laivynas į kai kurias salas atgabeno gyvybiškai svarbių atsargų. Žemai esančioje Mango saloje, iš kurios gautas nelaimės signalas, sugriauti visi namai. Fonoifua saloje likę du pastatai.

Kadangi per stichiją buvo pažeistas povandeninis kabelis, Tonga ir toliau atkirsta nuo komunikacijos su išoriniu pasauliu. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovas ryšiams Tongoje Yutaro Setoya per palydovinį telefoną palaiko kontaktą tarp JT organizacijos ir šalies vyriausybės.

PSO duomenimis, per ugnikalnio išsiveržimą Tongoje buvo apgadinta šimtai namų, pusė jų – pagrindinėje Tongatapu saloje. Sala padengta kelių centimetrų pelenų ir dulkių sluoksniu. Tai kelia susirūpinimą dėl oro užterštumo bei geriamojo vandens ir maisto užteršimo. Vyriausybė, anot PSO, paragino gyventojus, jei įmanoma, likti namuose, o lauke dėvėti apsaugines kaukes.

Ugnikalnio išsiveržimas šeštadienį buvo vienas smarkiausių per pastaruosius dešimtmečius, jis buvo juntamas net Aliaskoje.