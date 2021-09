Ataskaita, pavadinta „Jachtos, kyšiai ir meilužė. Ką slepia ministras Lavrovas“, detaliai aprašo prabangą, kuria mėgaujasi pora, įskaitant jachtą, priklausančią liūdnai pagarsėjusiam verslininkui Olegui Deripaskai.

71 metų S. Lavrovas vedęs ir turi dukrą. Įtariama Rusijos diplomatijos vadovo meilužė – Svetlana Poliakova, aktorė ir restoranų verslo atstovė, neturinti jokių profesinių kvalifikacijų, galinčių pagrįsti jos ryšius su Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Nuosavybės duomenys, kuriuos į dienos šviesą ištraukė žurnalistai, įrodo, kad S. Poliakova ir jos šeimos nariai Rusijoje ir Jungtinėje Karalystėje valdo maždaug milijardo rublių (13,6 mln. dolerių) vertės nekilnojamąjį turtą, taip pat prabangių automobilių, kurių bendra vertė siekia 545 tūkst. dolerių.

A. Navalno komandos paskelbta ataskaita – „iStories“ (nepriklausomo portalo, besidominančio Rusijos aktualijomis) paviešintos istorijos tęsinys.

Žurnalistams pavyko rasti S. Poliakovos telefono numerį ir, pasitelkus vieną programėlę, patikrinti, kaip jis įrašytas kitų žmonių telefonų knygelėse.

„Didžiai mūsų nuostabai net keliose telefonų knygelėse Poliakova įvesta kaip „Svetlana Lavrova“ arba „Lavrova Svetlana“, nors ministro pavardės, sprendžiant pagal duomenis duomenų bazėse, ji niekada neturėjo“, – teigia medžiagos autoriai.

Moteris dalyvavo renginiuose, kur lankėsi ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, buvo įtraukta į sąrašą asmenų, kuriems leista būti šalia šalies vadovo.



Kaip teigia tyrimo autoriai, S. Poliakova be darbo Rusijos užsienio reikalų ministerijoje taip pat užsiima ir verslu. Iki 2021 metų ji buvo viena iš restorano „Konsul“, esančio Rusijos užsienio reikalų ministerijos Diplomatijos akademijos pastate, bendraturčių. Per penkerius metus (nuo 2015 iki 2020 metų) restoranas teuždirbto vos 97 mln. rublių. Kiti verslai moteriai taip pat neatnešė didesnių pajamų, nors ji valdo beveik 1 mlrd. rublių vertės turtą, rašo currenttime.tv.

Tyrėjai išsiaiškino, kad S. Poliakovai priklauso:

260 kvadratinių metrų butas gyvenamųjų namų komplekse „Prečistenka 13“ Maskvos centre. Dėl objekto unikalumo žurnalistai net nebando spėti jo vertės, nors tokio ploto butas tame name gali kainuoti nuo 700 tūkst. rublių.

50 mln. rublių vertės apartamentai elitiniame gyvenamajame komplekse Sočyje.

Beveik 57 mln. rublių vertės namas Palicos kaime Maskvos apskrityje.

Liukso klasės automobiliai: „Porsche“, du „Mercedes“. Iki 2016 metų moteriai priklausė ir „Bentley“ markės automobilis. S. Poliakovos motinai – pensininkei Tamarai – taip pat priklauso „Mercedes“. Salone toks kainuoja 20 mln. rublių.

S. Poliakovos dukrai Polinai priklauso kelios bendrovės Jungtinės Karalystės sostinėje. Viena iš jų – „PPK Investments Ltd“ – registruota „Hollandgreen Place“ gatvėje, esančioje viename iš prabangiausių Londono rajonų.

Name, kuriame registruota bendrovė, Polina nuo 2016 metų 999 metams nuomojasi butą – tai gana įprasta netiesioginės nekilnojamo turto nuosavybės forma Jungtinėje Karalystėje. Už nuomą mergina sumokėjo 4,4 mln. svarų. Tuo metu jai buvo vos 21 metai.

S. Poliakova kaip Rusijos užsienio reikalų ministerijos darbuotoja taip pat apdovanota ordinu, tačiau neaišku, ar ji iš tikrųjų dirba ministerijoje ir, jeigu taip, kokias pareigas užima. Užsienio reikalų ministerija į žurnalistų klausimus neatsako, tos pačios taktikos laikosi ir S. Poliakova.

A. Navalno komandos tyrime nurodoma, kad per pastaruosius septynerius metus S. Poliakova mažiausiai šešiasdešimt kartų skrido oficialiu Rusijos užsienio reikalų ministro lėktuvu.

Yacht of Interest: chartered Marshall Islands flag super yacht Saluzi near D-Maris, south of Datça Peninsula. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov is vacationing on this yacht. pic.twitter.com/n2GO32OsZh