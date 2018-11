„Tyrime dėl FETO užsienio padalinių vadeivų parengtos užklausos dėl 452 žmonių išdavimo. Jie išsiųsti į 83 šalis, kuriose buvo aptikti (įtariamieji)“, – M. Cavusoglu citavo laikraštis „Sabah“. F. Gulenas, buvęs Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano bendražygis, nuo 1999 metų gyvena savanoriškoje tremtyje Jungtinėse Valstijose, kaltinamas surežisavęs 2016 metų liepos 15-osios pučą Turkijoje, pareikalavusį 250 gyvybių. F. Gulenas neigia šiuos kaltinimus, o jo šalininkai juokiasi iš Turkijos valdžios tvirtinimų apie veikiančią FETO ir sako, kad F. Gulenas vadovauja tik taikiai organizacijai „Hizmet“ („Tarnystė“). Turkija seniai prašo JAV išduoti F. Guleną ir nekantrauja dėl šio proceso lėtumo. Vašingtonas tvirtina, kad būtina laikytis visų teisinių šio proceso procedūrų. Po nepavykusio perversmo buvo suimti dešimtys tūkstančių žmonių, Ankarai siekiant susidoroti su F. Guleno judėjimo įtaka Turkijoje.

