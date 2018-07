Anksčiau ministerija skelbė, kad žuvo aštuoni Tuniso saugumo pajėgų nariai. Nacionalinės gvardijos pasienio patrulis Džendubos provincijos Ain Sultano rajone „pateko į sausumos minos pasalą“, pranešė ministerija ir nurodė, kad „žuvo šeši agentai“. Ataka buvo įvykdyta 11 val. 45 min. vietos (13 val. 45 min. Lietuvos) laiku; po minos sprogimo užpuolikai pradėjo šaudyti į saugumo pajėgas. Ataka, už kurią kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės, įvyko Tunisui rengiantis turistiniam vasaros sezonui.

