Afrikos socialinių tinklų vartotojai savo ruožtu dalijosi modernių pastatų ir nuostabios gamtos vaizdais iš savo valstybių su ironiška grotažyme #shithole (#sušikta)„sušikta šalis“. Kiti internautai su panieka kalbėjo apie JAV vadovą, kuris sulaukė didžiulės pajuokos, kai pernai dukart pavadino pietvakarių Afrikos valstybę Namibiją „Nambija“. „Esu išdidus puikaus žemyno, vadinamo Afrika, sūnus. Mano paveldas yra giliai įsišaknijęs mano keniškose šaknyse. Afrika NĖRA #sušikta, pone Trumpai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė olimpietis bėgikas iš Kenijos Bernardas Lagatas, 2004 metais gavęs JAV pilietybę. Susiję straipsniai: Londono meras ir Theresa May nesutaria dėl Donaldo Trumpo Apkaltino Trumpą nepagarbiai atsiliepus apie migrantus iš Afrikos ir Haičio Jis kalbėjo apie D. Trumpo komentarus, ištartus per susitikimą su demokratų senatoriumi Dicku Durbinu (Diku Derbinu), atvykusiu į Baltuosius rūmus supažindinti prezidento su grupės įstatymų leidėjų teikiamus pasiūlymu pakeisti taisykles, susijusias su imigrantais iš Afrikos ir Haičio. Per tą susitikimą D. Trumpas paklausė, kodėl Jungtinės Valstijos turėtų įsileisti žmones iš „sušiktų šalių“. JAV prezidentas tada pareiškė, kad jo šalis mieliau priimtų imigrantus iš tokių šalių kaip Norvegija, kurios premjerę trečiadienį jis priėmė Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu penktadienį Jungtinių Valstijų lyderis pareiškė, kad tokių prieštaringų žodžių nesakė. „Tokia kalba vartojama nebuvo“, – parašė jis tviteryje. Tiesa, jis prisipažino, kad jo posakis buvęs gana šiurkštus, bet ne toks, kaip rašoma laikraščiuose. „DACA susitikime aš pavartojau šiurkščių posakių, bet ne tokių“, – kilus skandalui, parašė jis tviteryje. Tačiau jis neatskleidė, kokius žodžius jis iš tikrųjų ištarė Ovaliajame kabinete. Vis dėlto demokratų senatorius Dickas Durbinas (Dikas Derbinas) penktadienį transliuotojui MSNBC patvirtino, kad per posėdį apie rengiamą naują imigracijos sutartį D. Trumpas, apibūdindamas kai kurias šalis, tarp kurių buvo Haitis ir Afrikos valstybės, „pavartojo tuos šlykščius ir vulgarius žodžius, vadindamas jų išeivius atvykusius iš „sušiktų šalių“ („from shitholes“)“. D. Durbinas dar pridūrė, kad prezidentas „būtent tą žodį pakartojo ne vieną kartą“. Jungtinės Tautos savo ruožtu pasmerkė JAV D. Trumpo itin nepagarbų atsiliepimą, pavadinusios jį šokiruojančiu, gėdingu ir rasistiniu. „Negalima numoti ranka ir vadinti „sušiktais“ šalis bei žemynus, kurių visi gyventojai yra nebaltaodžiai ir todėl yra nelaukiami“, – sakė JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovas spaudai Rupertas Colville'is (Rupertas Kolvilis) žurnalistams Ženevoje. Daugybė afrikiečių taip pat priminė JAV jų istorinę įtaką žemyno bėdoms. „Prezidente Trumpai, vieną dieną nusivešiu jus į „sušiktą šalį“ Ganą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Ganos pilietis Edmondas Prime'as Sarpongas. „Pirma stotelė bus Osu pilis, Elminos pilis ir per 40 fortų, kuriuose buvo sulaikyti, sumušti ir kaip silkės statinėje laivais išgabenta apie 30 mln. vergų; tada papasakosiu jums Afrikos istoriją ir kodėl tokie žmonės kaip jūs padarė taip „sušiktam“ žemynui“, – pridūrė jis. „Nieko nauja“ Botsvanos užsienio reikalų ministras Pelonomi Vensonas-Moitoi tviteryje parašė, kad šios D. Trumpo pastabos smogė „bjaurų smūgį“ jo šalies diplomatiniams santykiams su JAV. Žymus Kenijos komentatorius Patrickas Gathara (Patrikas Gatara) naujienų agentūrai AFP sakė, kad tokie pasisakymai – nieko nauja nei iš „rasistinės ir nemandagios“ JAV administracijos, nei iš Vakarų apskritai. „Dar labiau įžeidžia visų, smerkiančių D. Trumpą, veidmainystė; jis ir turėtų būti smerkiamas, nežiūrint į jų pačių įžeidžiančią kalbą ir elgesį“, – sakė jis. „Tai niekuo nesiskiria nuo to, ką Holivudas ir Vakarų žiniasklaida ištisus dešimtmečius sakė apie Afriką. Nuolat esame vaizduojami kaip sušikti žmonės iš sušiktų šalių“, – pridūrė P. Gathara. Kai kurie Afrikos internautai pripažino, kad jų šalys turi problemų, tačiau dėl jų kaltino ne tik Vakarus, bet ir savo lyderius. „Prašom nemaišyti #sušiktų lyderių, kuriuos, mes, afrikiečiai, išrenkame savo gražiame žemyne... Mūsų tėvynė yra labiausiai palaimintas žemynas, kurį ištisas kartas prievartavo imperialistai, bendradarbiaudami su mūsų sušiktais nevykusiais lyderiais“, – tviteryje parašė Kenijos aktyvistas Boniface'as Mwangi. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos valdančioji partija paskelbė, kad „mūsų šalis – ne sušikta“, o D. Trumpą pavadino „ypač įžeidžiančiu“ asmeniu. „Lyg Jungtinės Valstijos neturėtų sunkumų. JAV yra milijonai bedarbių, milijonai žmonių, negaunačių sveikatos apsaugos paslaugų ar prieigos prie švietimo, ir mes nedrįstume skelbti tokių įžeidžiančių komentarų“, – pareiškė Afrikos nacionalinio kongreso (ANC) generalinio sekretoriaus pavaduotoja Jessie Duarte. „Tai – mūsų sušikta šalis“ Nigeriečiai savo ruožtu tviteryje rašė, kad jų šalis – „sušikta“, tačiau ją kritikuoti esą gali tik patys jos gyventojai. „Nenoriu, kad man neduotų vizos į JAV, nors su tokiais masinių šaudynių mastais, nesuprantu, kodėl kažkas apskritai norėtų ten vykti. Kita vertus, pažvelgus objektyviai, Nigerija yra sušikta šalis“, – parašė tviterio vartotojas Bruce'as Batemanas. Savo nuomonę išreiškė net ir karo nuvarginto Pietų Sudano lyderis. Prezidento Salvos Kiiro atstovas Ateny Wekas Ateny pareiškė, kad D. Trumpo komentarai buvo „siaubingi“. Vis dėlto viena Džubos gyventoja Jenny Jore AFP sakė, kad JAV prezidento pastabos buvo „teisingos“. „Taip įžeidinėjami esame tik mūsų afrikiečių lyderių dėka“, – pareiškė ji. Naujausi D. Trumpo pasisakymai, be kita ko, suteikė ir daug peno pokalbių laidų vedėjų monologams. Iš Pietų Afrikos Respublikos kilęs komikas Trevoras Noah iš televizijos „Comedy Central“ laidos „The Daily Show“ pareiškė esąs įsižeidęs „Pietų Sušiktos Šalies“ pilietis ir kritikavo D. Trumpą dėl rasizmo – ypač dėl jo replikos, kad verčiau į JAV atvyktų imigrantai iš Norvegijos. „Jis ne šiaip įvardijo baltą šalį – jis įvardijo balčiausią: tokią baltą, kad jie tepasi kremą nuo mėnulio šviesos“, – ironiškai pastebėjo T. Noah.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.