Michaelo Wolffo knygoje „ Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ ( Fire and Fury: Inside the Trump White House) abejojama 45-ojo JAV prezidento tinkamumu eiti šias pareigas, ir sakoma, kad tai yra lyderis, nesuprantantis savo posto svorio. Be to, knygoje rašoma, kad jo kompetencija abejoja net padėjėjai.

Patarėjas politikos klausimais Stephenas Milleris pareiškė, kad knygoje pateiktas paveikslas „yra visiškai priešingas tikrovei“. Knygą jis pavadino „šiukšlių krūva“.

Buvęs D. Trumpo vyriausiasis strategas Steve'as Bannonas taip pat bando pakoreguoti knygoje pasirodžiusius jo komentarus. Jis išplatino pareiškimą, kuriame giria prezidento vyriausiąjį sūnų ir sako apgailestaujantis, kad nepaskelbė jo anksčiau.