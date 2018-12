Vėl pavadinęs tyrimą „tikra raganų medžiokle“, D. Trumpas apkaltino R. Muellerį politiniu šališkumu ir pareiškė, kad prokuroras galimai privertė liudininkus duoti melagingus parodymus. Prezidentas taip pat skundėsi, kad tyrėjai esą ignoruoja Demokratų sandorius su Rusija ir užsiminė, kad jam pavaldus generalinio prokuroro pavaduotojas R. Muelleris įsitraukęs į „interesų konfliktą“. Tokie D. Trumpo komentarai nuskambėjo, R. Muellerio komandai ruošiantis teismui paskelbti dokumentus, kuriuose figūruoja du svarbūs veikėjai, susiję su tyrimu dėl galimo D. Trumpo rinkimų kampanijos ir Maskvos sąmokslo paveikti 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų baigtį: buvęs prezidento rinkimų štabo pirmininkas Paulas Manafortas ir buvęs D. Trumpo advokatas Michaelas Cohenas. „Robertas Muelleris ir informatorius melagis Jamesas Comey yra geriausi draugai – tai yra vienas iš daugelio Muellerio interesų konfliktų“, – parašė D. Trumpas. Jis turėjo galvoje buvusį Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių, kurį jis atleido, kai šis dar vadovavo tyrimui dėl Rusijos. D. Trumpas ne kartą peikė prieš 19 mėnesių pradėtą tyrimą, bet pastarosiomis savaitėmis prezidento žodinės atakos suintensyvėjo, nes jis, regis, junta vis didesnį spaudimą dėl tyrėjų darbo. Savo žinutėse D. Trumpas taip pat užsipuolė generalinio prokuroro pavaduotoją Rodą Rosensteiną, prižiūrėjusį tyrimą iki lapkričio, kol D. Trumpas laikinuoju Teisingumo departamento vadovu paskyrė Matthew Whitakerį, anksčiau kritikuodavusį R. Mullerį. D. Trumpas domėjosi, ar R. Rosensteinas neįsivėlęs į interesų konfliktą, taip pat negailėjo kritikos R. Muellerio komandos nariui Andrew Weissmannui, prisidėjusiam prie P. Manaforto baudžiamojo persekiojimo. Penktadienį specialiojo prokuroro komanda turi išsamiau papasakoti teismui, kaip P. Manafortas melavo tyrėjams. P. Manafortas pirmininkavo D. Trumpo rinkimų kampanijai nuo 2016 kovo iki tų pačių metų rugpjūčio. Šiemet rugsėjį jis prisipažino padaręs finansinių nusikaltimų, susijusių su jo darbu su Rusijos remiamais Ukrainos politikais iki 2015-ųjų. Jis taip pat sutiko bendradarbiauti su R. Muellerio komanda. Vis dėlto praėjusią savaitę specialiojo prokuroro biuras paskelbė, jog P. Manafortas melavo ir taip pažeidė susitarimą su tyrėjais. Penktadienį taip pat laukiama, kad prokurorai pateiks daugiau detalių, susijusių su D. Trumpo buvusio advokato M. Coheno bendradarbiavimo su specialiuoju prokuroru rezultatais. M. Cohenas neseniai pripažino, jog melavo Kongresui apie savo darbą, kurį atliko svarstant vieną D. Trumpo nekilnojamojo turto sandorį Rusijoje. J. Comey ruošiasi penktadienį už uždarų durų duoti parodymus Atstovų Rūmų teismų komitetui, kuriam priklausantys valdantieji respublikonai inicijavo tyrimą dėl teisėsaugos pareigūnų elgesio. R. Muelleris jau pateikė kaltinimus daugiau kaip 30 asmenų, daugiausiai Rusijos piliečių. Tarp pripažinusiųjų savo kaltę yra Michaelas Flynnas – D. Trumpo pirmasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Šią savaitę R. Muelleris pranešė, kad M. Flynnas suteikė tyrėjams „didelę pagalbą“ ir rekomendavo neskirti jam jokios įkalinimo bausmės.

