Pirmąkart tiesiogiai reaguodamas į pranešimą, kurį penktadienį paskelbė laikraštis „New York Times“, prezidentas pridūrė: „Gera žinia yra ta, kad jūsų mylimas Prezidentas nepadarė nieko bloga!“

Federalinis tyrimų biuras (FTB) minėtą įrašą paėmė per anksčiau šiais metais atliktą kratą M. Coheno biure, savo sensacingame straipsnyje rašo „The New York Times“, remdamasis teisininkų ir kitų su šiuo tyrimu susipažinusių asmenų informacija. M. Cohenas kol kas nebuvo areštuotas, jam taip pat nepateikti kaltinimai.

„Protu nesuvokiama, kad vyriausybė įsiveržtų į advokato biurą (ankstyvą rytą) – tai, ko gero, negirdėta“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

„Dar labiau nesuvokiama yra tai, kad advokatas įrašytų kliento pokalbį – tai visiškai negirdėta ir galbūt neteisėta“.

Buvusi „Playboy“ manekenė Karen McDougal teigia, kad su būsimuoju prezidentu susipažino 2006 metais, tuojau po to, kai D. Trumpo žmona Melania pagimdė jųdviejų sūnų Barroną. Moteris tvirtino kelis mėnesius palaikiusi su D. Trumpu romantiškus santykius, taip pat yra sakiusi televizijai CNN, kad jis mėgino jai sumokėti už seksą.

Tuo tarpu dienraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad 2016-ųjų rugsėjį padarytame įraše kalbama apie teisę skelbti K. McDougal istoriją, kurią ji mėnesiu anksčiau už 150 tūkst. JAV dolerių (127 tūkst. eurų) papasakojo leidiniui „The National Enquirer“, įsigijimą.

Bulvarinio stiliaus leidinys tuomet taip ir nepaskelbė šios istorijos. Jo patronuojančios bendrovės „American Media“ pirmininkas yra D. Trumpo draugas.

Penktadienį paskelbtame pranešime keliamas klausimas, kodėl D. Trumpo rinkimų kampanija neigė žinojusi apie K. McDougal ir „American Media“ susitarimą, kai jis buvo viešai paskelbtas. Taip pat spėliojama, kokią žalą prezidentui gali padaryti M. Coheno veiksmai.

D. Trumpo dabartinis asmeninis advokatas Rudy Giuliani kalbėdamasis su „The New York Times“ patvirtino įrašo tikrumą, bet pridūrė, kad minimas pinigų pervedimas niekada nebuvo atliktas. Jis taip pat tvirtino, kad prezidentas respublikonas niekuo nenusižengė.