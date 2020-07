Apie tokį sprendimą jis pranešė kitą dieną po to, kai trečiame pagal dydį JAV mieste Čikagoje per vieno vyro, nušauto per incidentą, kurį teisėsauga pavadino gaujų smurtu, laidotuves įsipliekus šaudynėms buvo sužeisti 15 žmonių.

Tačiau pareigūnai aiškiai pabrėžia, kad sukarintos pajėgos siunčiamos ne dėl protestų, kaip tai buvo Portlande Oregono valstijoje. Teisių gynėjai ir įstatymų leidėjai praėjusią savaitę piktinosi pranešimais, kad federaliniai agentai, važinėjantys nepažymėtais automobiliais, vakarinėje Oregono valstijoje gatvėse sulaiko protestuotojus.

„Skelbiu apie didinamą federalinės teisėsaugos pareigūnų skaičių bendruomenėse, krečiamose smurtinių nusikaltimų“, – Baltuosiuose rūmuose paskelbė D. Trumpas, o jo pareiškimo klausėsi generalinis prokuroras Williamas Barras bei Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir Krašto saugumo departamento vadovai.

„Norime sustiprinti, o ne susilpninti teisėsaugą“, – pareiškė prezidentas, pridūręs, kad „pagalba [miestams] jau pakeliui“.

Ginkluoto smurto epidemija



W. Barras sakė, kad tęsiant operaciją „Legend“, į Čikagą ir Albukerkę Naujosios Meksikos valstijoje bus nusiųsta daugiau FTB, JAV maršalų tarnybos, Kovos su narkotikais valdybos bei Alkoholio, tabako ir šaunamųjų ginklų biuro pareigūnų. Ši operacija pavadinta ketverių metų berniuko LeGendo Taliferro, kuris birželio 29 dieną buvo nušautas miegantis Kanzas Sityje, vardu.

Maždaug 200 pareigūnų iš šių institucijų jau buvo pasiųsti į Kanzas Sitį padėti kovoti su ginkluotu smurtu šiame mieste.

Operacijos tikslas yra „apsaugoti šių miestų gyventojus nuo beprasmiškų mirtinų smurtinių veiksmų, taikantis į asmenis, dalyvaujančius gaujų veikloje, ir tuos, kurie naudoja ginklus smurtiniams nusikaltimams vykdyti“, sakė generalinis prokuroras.

Dar maždaug 200 agentų bus pasiųsti į Čikagą, o apie 30 – į Albukerkę, nurodė jis.

Šią vasarą virtinėje JAV miestų pastebimai padaugėjo nusikaltimų panaudojant šaunamąjį ginklą. Šiais metais Čikagoje užfiksuota apie 1 640 šaudymo incidentų ir 414 nužudymų – maždaug 50 proc. daugiau, palyginti su ankstesniais metais, rodo policijos duomenys.

Pareigūnai dėl išaugusio ginkluoto smurto kaltina koronaviruso krizės sukeltą frustraciją ir ekonominius sunkumus, suintensyvėjusią gaujų konkurenciją ir galimybę lengvai gauti ginklų.

Niujorke taip pat užfiksuotas didžiausias per daugiau nei dešimtmetį šaudynių skaičius. Su panašiais iššūkiais susiduria ir daugelis kitų šalies miestų.

Čikagoje vien per praėjusį savaitgalį buvo pašauta daugiau kaip 60 žmonių, iš kurių 14 mirė.