Ketvirtadienį buvęs jo teisininkas Michaelas Cohenas pripažino, jog melavo Kongresui, norėdamas nuslėpti, kad 2016 metais per Respublikonų partijos pirminius rinkimus D. Trumpo vardu derėjosi dėl dangoraižio „Trump Tower“ statybų Maskvoje.

„Na, aš supratau! Esu labai geras (nekilnojamojo turto) vystytojas, gyvenu sau laimingai, bet pamatau, kad mūsų šalis, švelniai pasakius, eina ne į tą pusę“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Nepaisant visų kliūčių, nusprendžiu siekti prezidento posto ir toliau vadovauju savo labai teisėtam ir labai geram verslui. Jau kalbėjau apie tai per rinkimų kampaniją, – tęsė jis savo komentare, kurį parašė dalyvaudamas G-20 viršūnių susitikime Argentinoje.

„Tik patikrinau galimybę statyti pastatą kur nors Rusijoje, – rašė respublikonų lyderis. – Į tai neįdėjau jokių pinigų, jokių garantijų ir šio projekto nevysčiau. Raganų medžioklė!“

Oh, I get it! I am a very good developer, happily living my life, when I see our Country going in the wrong direction (to put it mildly). Against all odds, I decide to run for President & continue to run my business-very legal & very cool, talked about it on the campaign trail...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018