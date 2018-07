„Viršūnių susitikimas su Rusija buvo didelė sėkmė, išskyrus tikrąjį žmonių priešą Melagingų Naujienų Žiniasklaidą“, - socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas, sulaukęs kritikos namuose už daugelį šokiravusį ypatingą draugiškumą Rusijos lyderiui. „Laukiu mūsų antro susitikimo, kad galėtumėme pradėti įgyvendinti kai kuriuos iš daugybės mūsų aptartų dalykų“, - pridūrė jis. Šią savaitę išreikštas JAV lyderio pozityvumas Rusijos prezidento atžvilgiu išprovokavo pašaipų ir pasipiktinimo audrą visame JAV politiniame spektre. Susiję straipsniai: Atsakydama Trumpui Juodkalnija sako „prisidedanti prie taikos“ Putinas įvertino susitikimą su Trumpu Per abiejų prezidentų spaudos konferenciją, pirmadienį įvykusią Helsinkyje, D. Trumpas, regis, sutiko su V. Putino teigimu, kad Maskva nesikišo į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus, ir savo komentarais sukėlė šurmulį Vašingtone. Vėliau D. Trumpas atsitraukė nuo savo ankstesnių komentarų. Prezidentas pareiškė, kad tiesiog netiksliai išsireiškė ir kad sutinka su Amerikos žvalgybos bendruomenės išvada, jog Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų rinkimus.

