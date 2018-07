„Esu ryžtingai tam nusiteikęs. Panašu, to nori visi“, – pareiškė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar jis ketina 2020 metais dalyvauti rinkimuose. Paklaustas, ar, jo nuomone, yra demokratų atstovų, kurie galėtų su juo varžytis dėl šio posto, D. Trumpas atsakė neigiamai. „Ne. Nieko panašaus nematau. Žinau juos visus ir nieko panašaus nematau... Jie neturi teisingo kandidato“, – pareiškė JAV prezidentas.











