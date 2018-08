Liberalų partija oficialiai iškėlė savo lyderio kandidatūrą centrinėje Monrealio Papino apygardoje, kuriai jis atstovauja nuo 2008-ųjų. J. Trudeau kalbėjo apie savo „gilų įsitikinimą, kad, nepaisant baimės ir skaldymo politikos, likti pozityviam, telkti žmones ir ieškoti būdų pabrėžti mūsų bendrą sutarimą, bendras vertybes su mūsų skirtumais yra vienintelis kelias sukurti stipresnę šalį, stipresnį pasaulį“. Premjeras taip pat žadėjo sumažinti atskirtį tarp turtingųjų ir vargšų. Liepos viduryje J. Trudeau pertvarkė savo vyriausybę rengdamasis 2019-ųjų spalio 21 dieną vyksiantiems visuotiniams rinkimams, pasaulyje tvyrant įtampai dėl tarptautinės prekybos ir populizmo iškilimo. Šiuo savo žingsniu jis siekė sustiprinti savo Liberalų partiją, rinkėjų apklausoms rodant, kad jų oponentai konservatoriai lipa liberalams ant kulnų.

