Oro uosto ir avialinijų atstovai sakė, kad 201 keleivis ir įgulos narys buvo išlaipinti iš lainerio „Boeing 787“ ir kad niekas nebuvo sunkiai sužeistas. Dėl šio incidento oro uostas buvo priverstas nuo 7 val. vietos (vidurnakčio Lietuvos) laiku vienai valandai uždaryti vieną iš dviejų savo takų, naujienų agentūrai AFP sakė Naritos atstovas Kazuhiko Morio. Vėliau takas buvo vėl uždarytas, kai lėktuvas buvo tempiamas į saugią zoną, pridūrė K. Morio. Avarijos priežastis kol kas neaiški, bet visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad lėktuvas galėjo paslysti užvažiavęs ant sniego lopinio. Šalies meteorologijos agentūra prognozavo nedidelį snygį Japonijos rytiniame Kanto regione, įskaitant Naritos apylinkes. Televizijos reportaže buvo matyti, kad oro uoste žemę kai kur dengia sniegas, bet pagrindiniai ir riedėjimo takai buvo švarūs. Sprendžiant iš vaizdo reportaže, „Japan Airlines“ lėktuvas per avariją jokios žalos nepatyrė.

