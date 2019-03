„Žinau, kad to jums jau gana“, - griežtu tonu trečiadienio vakarą į žmones ir žurnalistus kreipėsi theresa May.

„Žinau, kad visi jau pavargome nuo Parlamente vykstančių kalbų, žinau, kad jums jau atsibodo politiniai žaidimai, ilgos procedūros. Žinau, kad turite tikrų ir didelių rūpesčių dėl savo vaikų, dėl problemų mokykloje, žinau, kad gyvenate savo gyvenimus, ir nuolatinės kalbos apie „Brexit“ jau pabodo. Norėčiau, kad šis „Brexit“ etapas kuo greičiau baigtųsi. Pagaliau atėjo laikas Parlamentui nuspręsti. Taigi šiandien parašiau Donaldui Tuskui laišką, prašydama atidėjimo iki birželio 30 dienos“, - sakė Th. May.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad ES lyderiai galėtų pritarti neilgam „Brexit“ atidėjimui, jei Didžiosios Britanijos parlamentarai galiausiai patvirtintų jau dukart atmestą „skyrybų sutartį“.

„Remdamasis konsultacijomis, kurias rengiau pastarosiomis dienomis, manau, kad bus įmanomas atidėjimas trumpam laikui, bet tai priklausys nuo teigiamo balsavimo dėl išstojimo susitarimo Bendruomenių Rūmuose“, – sakė jis reporteriams.

