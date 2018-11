Kad balsavimas dėl pasitikėjimo įvyktų, 48 konservatoriai turi įteikti oficialų laišką partijos komitetui dėl tokio balsavimo procedūros. Tiksliai nėra nėra žinoma, kiek laiškų jau pasirašyta, tačiau vietos apžvalgininkai spėja, kad skaičius artėja prie reikiamo kiekio balsavimui, todėl kiekvienas naujas nepasitikėjimo pareiškimas Theresai May gali kainuoti labai brangiai.

J. Reesas-Moggas spėja, kad 48 laiškai bus surinkti, tačiau teigia, kad tai gali atsitikti „nebūtinai šiandien". Jo teigimu, naujo premjero paieškos neturėtų užtrukti ilgiau nei keletą savaičių.

Iškart po J. Reeso-Moggo laiško įteikimo, tą patį padarė ir dar vienas konservatorių narys Henry Smithas. Tą patį netrukus padarė ir Sheryll Murray.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH

— Esther McVey (@EstherMcVey1) November 15, 2018

My letter of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/Bind9T7ogO— Henry Smith MP 🇬🇧 (@HenrySmithUK) November 15, 2018

Apie savo pasitraukimą taip pat pranešė konservatorių partijos bendruomenių komiteto vicepirmininkas Rehmanas Chishti.

D. Raabo pranešime teigiama, kad jis negali „švaria sąžine“ palaikyti Theresos May siūlomo susitarimo su Europos Sąjunga varianto, praneša BBC.

Trečiadienį Theresa May pristatė savo galutinį susitarimo su ES variantą. Iš karto pasigirdo kalbų, kad kai kurie ministrai skeptiškai vertino jos siūlomą susitarimą.

„Negaliu suderinti pasiūlytos sutarties terminų su pažadais, kuriuos davėme šaliai savo manifestu“, – sakoma per „Twitter“ paskelbtame D. Raabo atsistatydinimo rašte.

Sekretorius pridūrė esąs nusistatęs prieš neapibrėžtos trukmės „apsidraudžiamąjį planą“, turintį garantuoti, kad tarp Airijos Respublikos ir Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos provincijos neatsirastų realios sienos. Pasak D. Raabo, ES turės „veto teisę mūsų galimybei pasitraukti“.

„Jokia demokratinė valstybė dar nėra pasirašiusi susipančioti tokiu plačiu režimu, primestu iš išorės, be jokios demokratinės priežiūros, kaip bus taikomi įstatymai, taip pat be galimybės nuspręsti pasitraukti iš šio susitarimo“, – rašė jis.

D. Raabo atsistatydinimas yra skaudus smūgis Th. May, vėliau ketvirtadienį turinčiai kreiptis į parlamentą dėl „Brexit“ sutarties projekto, kuriam ankstesnę dieną, po penkias valandas trukusių įtemptų debatų, „kolektyviai“ pritarė Jungtinės Karalystės vyriausybė.

D. Raabas – jau antrasis „Brexit“ derybų sekretorius, kuris pasitraukė iš savo pareigų. Anksčiau šias pareigas ėjo Davidas Davisas, kuris pasitraukė nepritardamas derybų kursui.

BBC šaltinių teigimu, konservatorių partijos gretose vis garsiau kalbama apie balsavimą dėl nepasitikėjimo premjere.

Siūlys parlamentui balsuoti dėl nepasitikėjimo May

Konservatyvių pažiūrų parlamentaras, vienas aktyviausių „Brexit“ šalininkų Jacobas Reesas-Moggas siūlys parlamentui balsuoti dėl nepasitikėjimo premjere Theresa May, ketvirtadienį naujienų agentūrai „Press Association“ pranešė jo vadovaujamos Europos tyrimų grupės atstovas.

Britų ministrė pirmininkė trečiadienį laimėjo savo ministrų kabineto pritarimą „Brexit“ susitarimo projektui, bet ketvirtadienį patyrė didžiulį smūgį, kai virtinė vyriausybės narių atsistatydino jai bandant įsiūlyti susitarimą susiskaldžiusiam parlamentui.

Parlamente Th. May susidūrė su dideliu pasipriešinimu – ir griežtosios „Brexit“ linijos šalininkų, kuriems atrodo, kad susitarime per daug nuolaidų Briuseliui, ir ES šalininkų, norinčių glaudesnių ryšių su bloku arba antro referendumo.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

Svaras sterlingų jautriai reagavo į šį atsistatydinimą. Vos per keletą minučių nuo atsistatydinimo pareiškimo svaro vertė euro atžvilgiu krito daugiau nei 1 proc.





May: susitarimo projekto alternatyva – jokio „Brexit“

Theresa May ketvirtadienį britų parlamentarams pareiškė, kad jei jie neparems jos susitarimo su Briuseliu projekto, iškils galimybė, kad šalis iš Europos Sąjungos išstos be jokio susitarimo arba išvis nebus jokio „Brexit“.

„Galime pasirinkti išstoti be susitarimo, galime rizikuoti tuo, kad nebus išvis jokio „Brexit“, arba galime pasirinkti susivienyti ir paremti geriausią susitarimą, dėl kurio galima susiderėti“, – parlamentui pasakė Th. May.

Jai paminėjus „jokio „Brexit“ galimybę, kai kurie parlamentarai pritariamai šaukė.

Nepritarimą reiškia ir leiboristai

JK šešėlinės vyriausybės narys, opozicinės leiboristų partijos atstovas Jonas Trickettas pareiškė, kad vyriausybė „griūva mūsų akyse“ ir pabrėžė, kad tai jau dvidešimtasis pasitraukęs ministras iš Theresos May vyriausybės per du jos pirmininkavimo metus.

The Govt is falling apart - for a 2nd time the Brexit Secretary has refused to back the PM’s Brexit plan. This so-called deal has unravelled before our eyes. Raab is the 20th Minister to resign from May’s Govt. She has no authority left & isnt incapable of delivering Brexit.— Jon Trickett (@jon_trickett) November 15, 2018

Britų valdantiesiems įstatymų leidėjams ketvirtadienį sunkiai sekėsi skleisti entuziazmą dėl preliminarios „Brexit“ sutarties, kurią su Briuseliu sudarė premjerė Th. May, o opozicinė Leiboristų partija paskelbė, jog yra linkusi balsuoti prieš susitarimą.

Kaip televizijos laidai „Good Morning Britain“ sakė leiboristų atstovas „Brexit“ klausimams Keiras Starmeris, parengtas dokumentas yra „apgailėtinai nesėkmingas“ derybų rezultatas.

Jis taip pat užsiminė, kad Th. May veikiausiai nevertėtų tikėtis, kad pagrindinė opozicijos politinė jėga parūpins jai trūkstamų balsų, daliai pačios premjerės vadovaujamų konservatorių leidus suprasti, kad jie balsuos prieš susitarimą.

Sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas savo ruožtu pareiškė BBC radijui, kad įstatymų leidėjai turėtų pritarti „skyrybų sutarties“ juodraščiui, nes kitokie scenarijai yra „atstumiantys“.

„Galiausiai tai leis mums susigrąžinti (valstybės) kontrolę“, – nurodė jis.

Atsistatydino JK Šiaurės Airijos reikalų jaunesnysis ministras

Už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas Didžiosios Britanijos jaunesnysis ministras Shaileshas Vara ketvirtadienį paskelbė atsistatydinantis dėl siūlomos „Brexit“ sutarties, nes ji esą neužtikrina, kad Jungtinė Karalystė bus „suvereni, nepriklausoma šalis“.

Per „Twitter“ paskelbtame pranešime apie atsistatydinimą Sh. Vera rašo, kad susitarimas, kuriam ankstesnę dieną „kolektyviai“ pritarė Britanijos vyriausybė, „palieka JK pusiaukelės name be jokios laiko ribos, kada pagaliau būsime suvereni valstybė“.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD— Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) November 15, 2018

Vienbalsio palaikymo aiškiai nebuvo“



Dienraščio „The Daily Telegraph“ žurnalistas Christopheris Hope'as savo „Twitter“ žinutėje rašė, kad 11 iš 29 vyriausybės narių pareiškė nepritariantys „Brexit“ sutarties sąlygoms.

Vienbalsio palaikymo Theresos May „Brexit“ sutarčiai aiškiai nebuvo“, – pridūrė Ch. Hope'as.

Visuomeninis transliuotojas BBC nurodė gavęs informacijos, kad tarp dokumento priešininkų buvo tarptautinės prekybos sekretorius Liamas Foxas, užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, gynybos sekretorius Gavinas Williamsonas, tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt, vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas, Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom, Andrea Leadsom, Lordų Rūmų lyderė baronienė Natalie Evans ir susisiekimo sekretorius Chrisas Graylingas.

BBC pridūrė, kad „Brexit“ sekretorius sutarčiai pritarė su „sunkia širdimi“, o Škotijos reikalų sekretorius Davidas Mundellas buvo įvardytas „svyruojančiu“.

Transliuotojas pridūrė, kad lemiamą palaikymą dokumento projektui išreiškė aplinkos, maisto ir kaimo reikalų sekretorius Michaelas Gove'as ir generalinis atornėjus Geoffrey Coxas, be kurių pritarimo kolektyvinė kabineto pozicija nebūtų buvusi pasiekta.

Be to, į keblią padėtį patekusi Th. May pripažino, kad gali susidurti netgi su didesniu pasipriešinimu, kai kitą mėnesį pateiks 585 puslapių dokumentą tvirtinti parlamentui.

Gandai apie galimus ministrų atsistatydinimus ir euroskeptiškų veikėjų pačioje Th. May Konservatorių partijoje užmojai ją nuversti lėmė svaro kurso nuosmukį vienu procentu, tačiau prekybos pabaigoje jis vėl buvo pradėjęs kilti.

Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier pareiškė, kad „skyrybų“ procese buvo pasiekta „lemiama pažanga“, bet perspėjo, kad reikia atlikti „labai ir labai daug darbo“.

Antradienį suderintas sutarties projektas vainikavo pusantrų metų trukusias politiškai sudėtingas derybas, per kurias siekta nustatyti beveik 46 metus trukusios Britanijos narystės ES nutraukimo sąlygas.

Sutartis, jokios sutarties arba jokio „Brexit“

Th. May sulaukė kritikos tiek iš norinčių griežtesnio atsiskyrimo nuo Europos, tiek iš bijančių dėl šalies ateities, kai Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Bendrijos.

Britanijos vyriausybė, parlamentas ir didžioji dalis šalies yra susiskaldę į dvi atskiras stovyklas.

Premjerė sakė, kad dalyvavo „aistringuose debatuose“ su savo ministrais, ir perspėjo, kad „priešakyje bus sunkių dienų“.

Tačiau ji pabrėžė: „Atmetus visas detales, mūsų pasirinkimas buvo aiškus: ši sutartis, išpildanti (2016 metų) referendumo balsavimo įpareigojimą, sugrąžinanti mums savo pinigų, įstatymų ir sienų kontrolę, užbaigianti laisvą judėjimą, apsauganti darbo vietas, saugumą ir mūsų sąjungą, arba pasitraukimas be jokios sutarties, arba apskritai jokio „Brexit“.“

Th. May nepaaiškino, kokiu atveju „Brexit“ galėtų neįvykti ateinančių metų kovo 29 dieną, ir apskritai pirmąkart paminėjo tokią galimybę, tapusią paskutine viltimi daugeliui nepritarusių atsiskyrimui nuo ES per 2016 metų referendumą, per kurį balsai pasiskirstė 52 proc. prieš 48 procentus.

M. Barnier sakė, kad abi pusės peržengė didelę kliūtį, radusios tinkamą formulę, kaip išvengti realios sienos tarp Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos provincijos ir Airijos Respublikos. Šis klausimas buvo vienas pagrindinių, trukdžiusių susitarti.

Sutarties projekte numatoma, kad visa Britanija galės likti muitų sąjungoje su ES, jeigu šalys per 21 mėnesio pereinamąjį laikotarpį arba jį pratęsus nesugebėtų suderinti platesnio susitarimo ir įsijungtų apsidraudžiamasis mechanizmas (backstop).

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ketvitadienį paskelbė, kad ES ir JK nepaprastasis viršūnių susitikimas, per kurį turėtų būti pasirašytas "Brexit" sutartis, įvyks lapkričio 25 dieną.

„Išsižadama visko, už ką balsavo žmonės“

Anksčiau trečiadienį Bendruomenių Rūmuose Th. May teko atremti piktą įstatymų leidėjų puolimą. Neatmestina, kad ateinančiomis savaitėmis parlamentarai dar gali pamėginti nuversti jos vyriausybę.

Konservatorius parlamentaras ir vienas griežčiausių euroskeptikų Peteris Bone'as apkaltino Th. May, kad ji „nevykdo „Brexit“, už kurį nubalsavo žmonės“.

Anglijos mieste Bostone, kur per referendumą „Brexit“ šalininkų buvo daugiau, negu kur nors kitur Britanijoje, tokiam požiūriui pritaria dauguma gyventojų.

„Tai šlamštas, – sakė 74 metų pensininkė Kathrine Denham. – Ji išsižada visko, už ką mes balsavome.“

Rimtą grėsmę premjerei kelia ir jos politiniai sąjungininkai – nedidelė Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), nuo kurios paramos parlamente yra priklausoma jos konservatorių vyriausybė.

Junionistai pagrasino neberemti vyriausybės, kai buvo nutekinta informacija apie vadinamąjį apsidraudžiamąjį mechanizmą, turintį užtikrinti, kad Šiaurės Airijos ir Airijos pasienyje nebus atnaujintos patikros , jei abi pusės po pereinamojo laikotarpio nesudarys laisvosios prekybos susitarimo.

DUP lyderė Arlene Foster pareiškė, jog tikisi, kad Th. May ją asmeniškai informuos apie susitarimą. Ji įspėjo, kad „bus pasekmių“, jei nutekinta informacija pasitvirtins.

Vadinamasis apsidraudžiamasis mechanizmas numato, kad Šiaurės Airija turės specialų statusą ir liks bloko bendrojoje rinkoje. Tai reiškia, kad tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės Karalystės dalies bus reikalinga tam tikra žemės ūkio produkcijos patikra.

Tokie planai sulaukė neigiamų vertinimų Škotijoje. Jos lyderė Nicola Sturgeon pareiškė, kad Škotijai taip pat turėtų būti leista likti bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje. Anot jos, dabar numatytomis sąlygomis Šiaurės Airija turėtų neteisingą pranašumą.

Svarbu tai, kad susitarimo projekto nuostatas palaiko stambusis verslas, kurio parama itin svarbi premjerei.

Britanijos pramonininkų konfederacija pareiškė, kad projektas „vienu žingsniu atitolina JK nuo skardžio (Britanijos išstojimo iš ES be jokios sutarties) košmaro“.

Londono Sičio taryba savo ruožtu sakė, kad susitarimas „suteikia sveikintiną aiškumą ir pagrindą finansinėms paslaugoms“.