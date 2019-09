„Ginčas, apie kurį praneša ir režimą palaikančioji pusė, ir prieš režimą protestuojantys aktyvistai, taip pat naujienų puslapiai, prasidėjo nuo 22 m. Mohammado Makhloufo įrašų socialiniuose tinkluose. M. Makhloufo tėvas yra Rami Makhloufas – B. Assado pusbrolis, kuriam priklauso daug stambiausių Sirijos įmonių, – rašo leidinys. – M. Makhloufas išgarsėjo dėl savo instagramo paskyros, kurioje skelbia savo nuotraukas – pozuoja didžiulėje viloje Dubajuje, kurioje gyvena, ir šalia prabangių automobilių. Viename iš neseniai paskelbtų straipsnių jis tvirtino, kad ruošiasi investuoti 300 mln. dolerių (apytikriai 272 mln. EUR) į nekilnojamąjį turtą Sirijoje, pareiškęs, kad pinigus gavo iš savo verslo.“

This is the son of Rami Makhlouf. Living the life in Dubai & Damascus.

Rami is the Syrian president's first cousin and an oligarch. Shame. pic.twitter.com/zs7xolrj7P