„The Economist“: „Hezbollah“ kovoje su Izraeliu apsiskaičiavo

Karo vadai nebūna linkę gailėtis dėl savo veiksmų, tačiau Hassanas Nasrallah 2006 metais, praėjus kelioms savaitėms po karo, per kurį žuvo daugiau kaip 1 100 libaniečių, išreiškė šiokį tokį apgailestavimą. Šis karas buvo įsiplieskęs po to, kai jo vadovaujama sukarinta šiitų grupuotė ir politinė partija „Hezbollah“ per vieną reidą pagrobė du Izraelio kareivius. H. Nasrallah tuomet prasitarė, kad jį nustebino toks įnirtingas atsakas ir minėtą reidą jis pavadino klaida. „Jei būčiau žinojęs... kad ši operacija sukels tokį karą, ar būčiau tai daręs? Sakyčiau, kad ne, visiškai ne“, - prisipažino jis per vieną interviu.