Vakarai vis dar priklausomi nuo rusiškų dujų: labiausiai pažeidžiamos yra trys šalys

Ukraina ir Rusija sutinka – bent jau kol kas – ir toliau gabenti dujas per Sudžą. Tik ar situacija nepasikeis ir kitais metais, lieka neaišku. Susitarimą dėl dujų tiekimo į Vakarus per Ukrainą abi šalys kartu su Europos Sąjunga pasirašė 2019 metais. Susitarimas baigia galioti šių metų pabaigoje. Europos Sąjunga, kuri nori iki 2027 metų rusiškų dujų atsisakyti, sutarties pratęsti nelinkusi. To nenori ir Ukraina. „Nenorime pratęsti šios dujų sutarties. Nenorime, kad čia jie uždirbtų pinigus“, – dar liepą sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.