Nors nuo to laiko Kinijos valdininkai daug kalba apie agresiją Artimuosiuose Rytuose, eskalacija jie tikrai nesuinteresuoti. Iranas į Izraelį spalio 1-ąją paleido raketų. Izraelis be paliovos atakuota Irano tarpininkus Gazoje ir Libane. Ši situacija nepriimtina Kinijai, galingiausiai iš keturių valstybių (lenkiančią Iraną, Šiaurės Korėją ir Rusiją), kurias Vakarai pajuokiamai vadina „neramumų ašimi“ ir „chaoso ketveriuke“. Visos keturios neslepia neapykantos Amerikos vadovaujamai pasaulio tvarkai ir pasirengimo ją sutrikdyti. Jų tarpusavio susitarimai saugumo klausimais dažnu atveju šešėliniai. Nepaisant to, prieš Taivaną raumenis nuolat demonstruojanti Kinija veltis į konfliktą visai nenori.