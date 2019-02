JT Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) slaptoje ketvirčio ataskaitoje sakoma, kad Iranas laikosi Bendrojo išsamaus veiksmų plano (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) pagrindinių reikalavimų. Ataskaita, su kurios turiniu susipažino naujienų agentūra „The Associated Press“, penktadienį buvo išplatinta TATENA narėms. Pernai gegužę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės Valstijos vienašališkai traukiasi iš Irano susitarimo ir sugrąžino sankcijas Iranui. Kitos susitarimą pasirašiusios šalys – Vokietija, Prancūzija, Britanija, Kinija ir Rusija – deda visas pastangas, kad jis būtų išsaugotas. Tačiau JAV ragina jas atsisakyti šio susitarimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.