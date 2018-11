Tamsiausių XX a. laikų atgarsiai grįžta: ištisa tauta sąmoningai marinama badu

J. Khashoggi tebuvo paskutinė auka, kurios pareikalavo be jokių skrupulų demonstruojamas beatodairiškumas, vis labiau įsismelkiantis į Saudo Arabijos užsienio politiką. Jemeno gyventojai, nors ir buvo sukrėsti, tačiau perdėm nenustebo net dėl žiauraus žurnalisto nužudymo būdo, nes ta šalis jau beveik ketverius metus yra pasmerkta kęsti ne ką mažiau žiaurius Saudo Arabijos vykdomus veiksmus, rašoma portale „Foreign Policy“ skelbiamoje kovotojų už žmogaus teises Radhya Almutawakel ir Abdulrasheedo Alfaqih publikacijoje.

Kadangi patys dirba Jemene, publikacijos autoriai negali nežinoti apie smurtą, nekaltų piliečių žudymą ir besąlygiškus tarptautinių teisių pažeidimus, lydinčius Saudo Arabijos ginkluotųjų pajėgų intervenciją į šią Artimųjų Rytų šalį. Jau beveik ketverius metus tęsiasi Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų sudaryta koalicija. Per tą laikotarpį buvo ciniškai ir nuožmiai bombarduojami Jemeno miestai, blokuojami uostai, o milijonai kenčiančių žmonių – atkirsti nuo taip reikalingos humanitarinės pagalbos.

Kaip skelbia projekto „Yemen Data Project“ iniciatoriai, nuo karo pradžios Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų orlaiviai yra įvykdę daugiau nei 18,5 tūkst. į Jemeną nukreiptų antpuolių. Vadinasi, per 1,3 tūkst. dienų laikotarpį kasdien buvo surengiama daugiau kaip po 14 antskrydžių, per kuriuos bombarduojamos mokyklos, ligoninės, gyvenamieji namai, parduotuvės, gamyklos, keliai, ūkinės paskirties objektai ir net istoriškai reikšmingi statiniai bei vietovės. Dešimtys tūkstančių civilių, įskaitant didžiulį skaičių vaikų, žuvo arba buvo sužaloti per Saudo Arabijos vykdytus aviacijos antpuolius.

Publikacijos autoriai užsimena, kad Suado Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų bombardavimas niekaip negalėtų tęstis be JAV pajėgų paramos. Amerikiečių lėktuvai papildo kuru link numatytų taikinių skrendančius Saudo Arabijos orlaivius. Pastarosios valstybės ir Jungtinių Arabų Emyratų pilotai Jemeno mokyklas ir namus apmėto JAV ir Jungtinėje Karalystėje pagamintomis bombomis.

Nepaisant šių aplinkybių, JAV dėmesys į Jemene vykstantį karą dažniausiai pasireiškia nebent trumpam prasiveržiančia kritika po ypač brutalių atakų, tokių kaip rugpjūčio mėnesį įvykdytas mokyklinio autobuso susprogdinimas, pareikalavęs dešimčių autobusu važiavusių vaikų gyvybių.

43 žmonės žuvo, daugiausia vaikai, Saudo Arabijai subombardavus mokyklinį autobusą © Sipa / Scanpix

Saudo Arabijos iniciatyva Jemene vykdomi nusikaltimai toli gražu neapsiriboja reguliariu ir tyčiniu civilių gyvenamųjų teritorijų bombardavimu, savaime priskiriamu tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams. Karą eskaluojančiai ir svarbiausias infrastruktūras griaunančiai Saudo Arabijai tenka atsakomybė ir už dešimtis tūkstančių Jemeno gyventojų, mirusių nuo įvairių išgydomų ligų, taip pat iš bado. Jungtinės Tautos savo pateiktose išvadose nurodo, kad blokados sukelia tragiškas pasekmes Jemeno populiacijai, o jų išvengti nepavyksta, nes Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų antpuoliai be atvangos ardo Jemeno maisto produktų gamybos ir tiekimo linijas, taip pat žlugdo žemės ūkio ir žvejybos pramonę.

Pastaruoju metu, dėl karo nuvertėjus Jemeno valiutai, milijonai eilinių šios šalies gyventojų neišgali įsigyti turguose parduodamo maisto. Jo kainos jau pasiekė kosmines aukštumas, o valstybės tarnautojams bent porą metų tenka taikstytis su reguliariai nemokamu atlyginimu. Jemeno gyventojai badu marinami sąmoningai – Saudo Arabija šią taktiką naudoja kaip vieną iš karo ginklų.

Trys ketvirtadaliai Jemeno populiacijos, t. y. daugiau nei 22 mln. vyrų, moterų ir vaikų, šiuo metu yra priklausomi nuo tarptautinės pagalbos ir apsaugos. Rugsėjo mėnesį Jungtinės Tautos perspėjo, kad Jemenas netrukus pasieks kritinę ribą, kurią peržengus civilių mirtys neabejotinai taps masiniu reiškiniu. Daugiau nei 8 mln. žmonių šiuo metu gyvena ties bado riba. Jei kovos nesiliaus, ir toliau bus blokuojamas importas, o valiuta išliks nestabili, iki 2018 metų pabaigos šis skaičius, kaip spėjama, išaugs iki 14 mln. – pusės šalies gyventojų.

Galima labai aiškiai pasakyti, kad visų prie šio karo prisidedančių šalių rankos suteptos krauju. „Foreign Policy“ publikacijos autorių įkurta žmogaus teisėmis besirūpinanti organizacija „Mwatana“ yra užfiksavusi ne tik Saudo Arabijos, bet ir visų kitų prie konflikto Jemene prisidedančių šalių veiksmus, nukreiptus prieš civilius šalies gyventojus. Šimtai civilių žuvo arba nukentėjo nuo husių grupuotės naudojamų minų ir artilerijos sviedinių, o dėl Jungtinių Arabų Emyratų, Jemeno vyriausybės ir husių remiamų kovotojų kaltės civiliai yra sulaikomi ir kankinami. Vis dėlto faktinis imunitetas, kurį tarptautinė bendruomenė savo tylėjimu yra suteikusi Saudo Arabijai, atima bet kokias galimybes įvykdyti teisingumą, reaguojant į visų šalių daromus pažeidimus.

Artimųjų Rytų gyventojams nuo seno tenka skaudžiai susidurti su tarptautinės bendruomenės taikomais dvigubais standartais žmogaus teisių klausimų kontekste, mat visuotinių teisių šalininkais save laikantys Vakarų pasaulio atstovai kartkartėmis yra linkę ignoruoti akivaizdžius pažeidimus, už kuriuos atsakingi jų sąjungininkai tame regione, pradedant buvusiu Irano šachu, taip pat Saddamu Husseinu ir baigiant dabartiniu Saudo Arabijos princu Mohammedu bin Salmanu.

Tiesą apie dvigubus standartus ypač puikiai atskleidė neseniai įvykęs princo turas po pasaulio šalių sostines ir apsilankymas Silicio slėnyje. Čia jis buvo gausiai giriamas kaip didis reformatorius, o žiniasklaidos atstovai be paliovos rašinėjo apie jo piešiamą 2030-ųjų Saudo Arabijos viziją, nė nesusimąstydami paklausti, kas bus likę iš Jemeno iki 2020-ųjų, jei karas nesiliaus.

Kad veikia dvigubi standartai, taip pat akivaizdu stebint Vakarų politikų norą sumenkinti žmogaus teisių pažeidimams tapačius Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų išpuolius Jemene ir girdint aiškinimus, kad be glaudžios partnerystės su Rijadu nepavyks užkirsti kelio Irano keliamoms grėsmėms, kurias, be abejo, junta tarptautinė bendruomenė. Tik ar tai pačiai bendruomenei nė kiek nebaugu dėl kasdien besikartojančių esminių tarptautinių normų pažeidimų, kuriems be jokių skrupulų ryžtasi Saudo Arabija.

Apie dvigubus standartus, matyt, reikėtų kalbėti ir komentuojant ypač išsamias žiauraus J. Khashoggi nužudymo apžvalgas. Juk kasdienės Jemeno gyventojų žudynės, vykdomos tiek Saudo Arabijos, tiek kitų Jemeno konflikte dalyvaujančių pusių, sulaukia ne daugiau kaip vieno kito paminėjimo.

Tiek JAV, tiek kitose šalyse dėl J. Khashoggi nužudymo pakraupę asmenys turėtų, nekeisdami moralinių nuostatų, pasmerkti kasdien Jemene vykdomą nekaltų piliečių žudymą.

J. Khashoggi mirtis traktuojama kaip pavienis įvykis, o juk turėtų būti vertinama kaip rezultatas, neišvengiamas tada, kai visuotinės vertybės paminamos dėl geopolitinių arba verslo interesų.

Kardinalūs strateginiai pokyčiai, t. y. nutraukta JAV karinė parama intervenciją į Jemeną vykdančioms Saudo Arabijai ir Jungtiniams Arabų Emyratams bei pritarimas Jungtinių Tautų inicijuotam taikdarystės procesui, taip pat Jemeno oro ir jūrų uostų atidarymas, tikrai galėtų išgelbėti milijonus gyvybių.

Jei JAV įstatymų leidėjai būtų netylėję ir ėmęsi veiksmų prieš kelis metus, kai Saudo Arabijos savivalė Jemeno atžvilgiu tikrai nebuvo paslaptis, tūkstančiai per tą laiką nuo bombų žuvusių arba iš bado mirusių Jemeno gyventojų šiandien dar būtų gyvi. Gali būti, kad gyvas būtų ir J. Khashoggi.