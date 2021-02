Talinas: Rusija per mokymus „Zapad“ Baltijos regione dislokuos dešimtis tūkstančių karių

Pristatydamas savo institucijos metinę ataskaitą, jis pareiškė, kad didžiausią grėsmę nacionaliniam saugumui tebekelia Rusija, bet pabrėžė, jog šis pavojus nėra karinio pobūdžio.

Tačiau, anot M. Marrano, rusų kariuomenė šiuo metu yra geriausios parengties nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo.

Remiantis ataskaita, nors pernai koronavirusas plačiai ir slapta nuo visuomenės plito ir Rusijos kariuomenėje, jos pajėgumai apskritai beveik nenukentėjo nuo šio užkrato.

Taip pat nėra jokių požymių, kad Rusija keistų savo ilgalaikę ginkluotųjų pajėgų strategiją: didinti pasirengimą potencialiai konfrontacijai su NATO.

„Tebėra aišku, kad šioje srityje svarbiausias Rusijos uždavinys yra didinti jėgos persvarą regione, kalbant tiek apie ginkluotųjų pajėgų buvimą, tiek apie raketinių ginklų modernizavimą bei dislokavimą“, – rašoma ataskaitoje.

Spėjama, kad šiemet per didelio masto manevrus dėmesys bus skiriamas Europai. Per pratybas „Zapad 2021“, kaip įprasta, bus rengiamasi karo su NATO scenarijui Baltijos jūros regione.

M. Marranas žurnalistams sakė, kad per šiemet bus mokomasi atkirsti Baltijos šalis nuo NATO paramos. Pratybų metu Rusija sutelks dešimtis tūkstančių karių prie Baltijos šalių sienų. M. Marranas pridūrė, jog manevrai taip pat vyks poligonuose, esančiuose už 100–200 km nuo Baltijos šalių.

Remiantis ataskaita, per mokymus virš Baltijos jūros reikšmingai išaugs rusų oro pajėgų aktyvumas. Be to, Maskva tikriausiai perdislokuos į tą regioną savo karinių laivų, o į Baltarusiją nusiųs tankų.

Parengiamųjų pratybų prieš „Zapad“ manevrus ciklas jau prasidėjo, o patys šie manevrai vyks rugsėjo pirmoje pusėje.

Metinėje ataskaitoje taip pat pažymima, kad šiemet „Zapad“ pratybos bus ypatingos: Kinija gali pirmąkart sudalyvauti šiuose mokymuose, o jų eiga priklausys nuo įvykių Baltarusijoje, krečiamoje antivyriausybinių protestų.