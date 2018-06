Buvusio Brazilijos prezidento Luizo Inacio Lula da Silvos atžvilgiu yra atliekamas tyrimas dėl galimo pinigų plovimo ir prekybos poveikiu. Prokurorai įtaria, kad jis gavo 2,25 mln. realų (1,04 mln. JAV dolerių arba 885 tūkst. eurų, skaičiuojant dabartiniu kursu) kyšį. Įtariama, kad buvęs Brazilijos prezidentas, Brazilijai derantis dėl Švedijos lėktuvų gamintojos „Saab“ gamybos „Jas Gripen“ naikintuvų įsigijimo, per savo sūnaus Luiso Claudio kompaniją gavo pinigų, kad papirktų savo įpėdinę Dilmą Rousseff, pakeitusią jį prezidento poste 2011 metais. Penktadienio rytą į Stokholmo teismą atvykęs S. Lofvenas neigė ką nors žinojęs apie kyšius, susijusius su naikintuvų pirkimu, tačiau pripažino skatinęs švediškų lėktuvų pardavimą prieš tapdamas premjeru. Susiję straipsniai: Švedijos premjero automobilis pateko į avariją Dėl duomenų skandalo traukiasi du Švedijos ministrai „Esu darbininkų klasės atstovas. Akivaizdu, kad padėčiau švediškai kompanijai ir pasirūpinčiau, kad Švedijoje būtų sukurta darbo vietų“, – Švedijos dienraščiui „Aftonbladet“ sakė jis. S. Lofvenas teisme neigė, kad buvo susitikęs su L. I. Lula da Silva ir D. Rousseff Pietų Afrikoje 2013 metų gruodį, kai buvo pagerbiamas velionio prezidento Nelsono Mandelos atminimas. Jis taip pat neigė pažinojęs Mauro Marcondesą, įtariamą tarpininką tarp „Saab“ ir L. I. Lula da Silvos. Teismo posėdis truko mažiau nei penkias minutes, rašo „Aftonbladet“. 2013 metų pabaigoje Brazilija užbaigė daugiau nei dešimtmetį vykusias derybas ir pasirinko švediškus „Gripen“ naikintuvus. Sandorio vertė siekia 4,5 mlrd. JAV dolerių (3,82 mln. eurų). Švediškieji naikintuvai buvo pasirinkti vietoj prancūziškųjų „Rafaele“ bei amerikietiškųjų „Super Hornet“. Brazilija ir Švedija pasirašė susitarimą dėl 36 naikintuvų įsigijimo 2014 metų spalį, praėjus keliems mėnesiams po to, kai S. Lofvenas tapo vyriausybės vadovu. „Saab“ valdybos pirmininkas Marcusas Wallenbergas ir prezidentas ir vykdomasis direktorius Hakan Buskhe taip pat buvo apklausti teisme ir sakė, kad nepažinojo M. Marcondeso, skelbia vietos naujienų agentūra TT. 72 metų L. I. Lula da Silva šiuo metu atlieka 12 metų laisvės atėmimo bausmę, kuri jam buvo skirta balandį, išnagrinėjus korupcijos bylą dėl buto, kurį buvęs lyderis esą gavo kaip kyšį. Buvęs Brazilijos prezidentas šią bylą pavadino politiškai motyvuota. Jam pateikti kaltinimai dar šešiose kitose bylose, bet L. I. Lula da Silva teigia esąs nekaltas.

