Suaugusieji primygtinai raginami vidaus patalpose riboti artimus kontaktus. Tai reiškia, kad būtina vengti didesnių susibūrimų ir švenčių. Be kita ko, viešuose renginiuose vidaus patalpose nustatytas maksimalus dalyvių skaičius. Visos šios priemonės kas 14 dienų bus peržiūrimos iš naujo.

Visi, kas gali, be to, raginami dirbti iš namų, pirmadienį pristatydama priemones pabrėžė ministrė pirmininkė Magdalena Andersson. Nauji ribojimai įvedami ir jau esami pratęsiami dėl per šventes smarkiai išaugusio naujų infekcijų skaičiaus. Tikimasi, kad ribojimai padės sumažinti išaugusią naštą sveikatos sistemai.