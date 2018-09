Prokuratūros pranešime sakoma, kad įtariamasis buvo areštuotas trečiadienį, bet nurodoma, kad nė viena pavogta karališkoji regalija nerasta. Daugiau detalių nepateikiama. Regalijos – karaliaus Karlo IX ir karalienės Kristinos karūnos ir rutulys – liepos 31 dieną buvo pavogtos iš Strengneso, esančio į vakarus nuo sostinės, katedros, kurioje buvo eksponuojamos. Manoma, kad minėtų XVII amžiaus karališkųjų asmenų laidotuvių regalijas pavogė du vyrai. Vagys pabėgo motorine valtimi per didžiulį į vakarus nuo Stokholmo esantį ežeryną.

