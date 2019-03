Svajonių kruizas virto baisiausiu košmaru: dužo stiklai ir 20 žmonių priešais mane tiesiog dingo

Į stichijos gniaužtus patekęs kruizinis laivas Norvegijos krantus galiausiai pasiekė ankstyvą sekmadienio popietę – praėjus 24 valandoms po to, kai dėl audringoje jūroje ištikusio variklio gedimo pasiuntė pagalbos signalą, rašo nypost.com.

Nuotraukose ir filmuotuose kadruose matoma, kaip laivą neramūs Norvegijos krantų vandenys nešioja tarsi šapelį, o kapitonas visomis išgalėmis bando išvengti susidūrimo su uolomis.

Laivo viduje filmuotoje medžiagoje matoma, kaip vanduo plūsta į keleivių erdves, o laivą plaka iki 8 metrų aukščio bangos.

Dar viename socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame įraše užfiksuota, kaip keleiviams ant galvų krinta lubų plokštės, o po denį slidinėja stalai ir kėdės.

Bendrovės „Viking Ocean Cruises“, kuriai ir priklauso minėtasis laivas, atstovai patvirtino, jog per incidentą nukentėjo 20 žmonių, jiems visa reikiama pagalba suteikta medicinos centruose.

„Viso incidento metu pagrindinis mūsų prioritetas buvo keleivių ir įgulos narių gerovė ir saugumas“, – teigiama „Viking Ocean Cruises“ išplatintame pareiškime.

Laivo operatoriaus valdybos pirmininkas Torsteinas Hagenas Norvegijos dienraščiui VG sakė, jog pastarieji įvykiai „baisiausia, su kuo teko susidurti. Laimei, dabar padėtis kontroliuojama, ir mums visiems labai pasisekė“.

„Labai didžiuojuosi laivo įgula“, – pridūrė laivybos magnatas ir vienas turtingiausių Norvegijos žmonių.

Paklaustas, kodėl kruizinis laivas įplaukė į audringus vandenis pačiame audros įkarštyje, nors meteorologai buvo perspėję apie galimą pavojų, bendrojo Norvegijos pagalbos koordinavimo centro atstovas Einaras Knudsenas patikino, jog tęsti kruizą nusprendė laivo kapitonas.

Bendrovės „Viking Ocean Cruise“ atstovų teigimu, kita suplanuota laivo kelionė į Skandinaviją ir Vokietiją, turėjusi prasidėti trečiadienį, atšaukta.

Liudininkų pasakojimai

Rodney Horgenas prisimena akimirką, kai atrodė, jog kelio atgal nebėra: tai buvo momentas, kai didžiulė galinga banga sudaužė stiklines „Viking Sky“ kruizinio laivo duris ir devynis metrus nubloškė jo sutuoktinę.

62 metų Minesotos gyventojas R. Horgenas visą gyvenimą svajojo apsilankyti Norvegijoje – būtent iš šios šalies kilę jo protėviai. Vyras tikrai nesitikėjo, jog jo gyvenimo kruizas virs baisiausiu košmaru.

„Kai stichija atplėšė visus langus ir duris, o 2 metrų aukščio vandens masė ėmė nešti žmones ir baldus, supratau, kad tai gali būti pabaiga. Maniau, kad nebeišgelbėsime“, – AP žurnalistams pasakoja R. Horgenas.

„Čiupau savo žmoną, bet neturėjau jėgų ją išlaikyti. Vandens jėga ją nubloškė per visą patalpą. Tada grįžtanti banga ją parnešė atgal“, – patirtą košmarą prisimena vyras.

Socialinėje žiniasklaidoje skelbiamose nuotraukose matoma, kaip bangų talžomas laivas svyruoja tai į vieną, tai į kitą pusę.

Užfiksuoti ir keleiviai kruvinais veidais ir rankomis – juos sužalojo išdaužtų stiklų šukės.

R. Horgenas, kuris pats yra patyręs žvejys, sako niekada gyvenime nesusidūręs su tokiomis siaubingomis laivybos sąlygomis.

„Praktiškai neturėjau vilties, kad ištrūksime gyvi. Žinojau, koks šaltas vanduo. Mačiau, kokios galingos audros bangos ir visa kita. Maniau, kad ilgai tikrai neišsilaikysime. Buvo labai baisu, siaubinga“, – pasakoja amerikietis.



R. Horgenas sakė, kad jam viskas priminė „Titaniką“.

„Tiksliausias žodis, sakyčiau, yra „siurrealu“, – sakė vyras. – Maždaug dviejų metrų banga staiga įsiveržė, nunešė kėdes, stalus, dužo stiklai ir kokių 20–30 žmonių priešais mane... tiesiog dingo. Aš stovėjau, o mano žmona sėdėjo priešais mane, ir staiga ji dingo. Maniau, kad jau viskas.“

Tik baisiausia dalis dar buvo priešakyje.

Didžiausias siaubas ištiko, kai šimtai keleivių, tarp kurių ir pats R. Horgenas, iš laivo bandė pasiekti sraigtasparnį. Aplinkui stūgavo vėjas, buvo siaubingai tamsu. Laimei, gelbėjimo komandos tiesiog puikiai atliko savo darbą.

Kita kruizo keleivė Alexus Sheppard AP žurnalistams sakė, kad pirmiausia iš laivo buvo gelbėti sužeistieji ir turintys negalią.

„Iš pradžių tiesiog buvo labai baisu, bet kai pasigirdo sirenos, tas siaubas virto realybe“, – rašė keleivė.

Janet Jacob, patekusi į pirmąją iš laivo evakuotų keleivių grupę, Norvegijos transliuotojui NRK sakė, kad vėjas buvo tarsi tornadas, o vienintelis dalykas, ką ji galėjo daryti, buvo maldos už visus laive esančius žmones.

„Siaubingai bijojau. Niekada gyvenime nebuvo tekę patirti kažko panašaus“, – sakė ji.

„Mačiau žmones neštuvuose. Žmonės panikavo. Dauguma buvo akivaizdžiai persigandę, bet stengėsi išlikti ramūs“, – Norvegijos dienraščiui „Romsdal Budstikke“ pasakojo kitas keleivis Derecka Brownas.

„Kai viskas ėmė drebėti, kaip tik pietavome. Pirmiausia buvo apgadintos palangės, pro jas pradėjo veržtis vanduo. Kilo tikras chaosas. Kelionę sraigtasparniu mielai užmirščiau ir daugiau gyvenime neprisiminčiau. Tikrai nebuvo linksma“, – pasakojo keleivis Johnas Curry.

Keleivių darytose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matoma, kaip pavojingai iš vienos patalpos pusės į kitą slidinėja baldai ir žmonės.

Norvegijos ministrė pirmininkė Erna Solberg dėkoja gelbėtojams ir savanoriams už puikų darbą „tą dramatišką dieną“.

„Tiek keleiviams, tiek gelbėtojais tai buvo labai dramatiška diena. Dėkoju patyrusiems gelbėtojams, savanoriams ir visiems, dirbusiems tokiomis sudėtingomis sąlygomis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ sekmadienį parašė Norvegijos ministrė pirmininkė.

Pietų Norvegijos gelbėjimo centras tviteryje paskelbtoje žinutė pranešė, kad kruizinis laivas „Viking Sky“ pasiuntė nelaimės signalą dėl „variklių problemos blogu oru“. Laivas plaukė iš Trumsės į Stavangerį.

„Variklių problemos šiuose vandenyse yra labai pavojingos, nes čia yra daug rifų“, – sakė policijos operacijų vadas Toras Andre Franckas.

Zona, kur laivas patyrė problemų, yra vadinama Hustadvika ir čia yra liūdnai pagarsėję vandenys, kur plaukti yra labai sunku. Čia yra gana seklu, o dešimties jūrmylių pakrantės dalyje yra daug mažų salelių ir rifų.

„Husdavika yra mūsų liūdniausiai pagarsėjusi jūros dalis“, – sakė turizmo srityje besispecializuojantis žurnalistas Oddas Roaras Lange.

Vikingai senais laikais nedrįsdavo čia plaukti ir persinešdavo laivus nuo vieno fiordo iki kito.

Kruizinis laivas „Viking Sky“ priklauso Norvegijos bendrovei „Viking Ocean Cruisers“. Tai šiuolaikinis kruizinis laivas, nuleistas į vandenį 2017 metais. Juo gali plaukti 930 keleivių plius įgula.

