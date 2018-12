Policija pridūrė, kad įtariamasis užpuolikas slapstosi laisvėje.

Atnaujinta 22.37 val.

BBC skelbia, kad vietos policija praneša jau apie šešis sužeistus ir vieną nušautą asmenį. Šaulys pabėgo iš įvykio vietos.

The Police informed me tonight of a shooting in Strasbourg with possibly one victim and several wounded. The perpetrator is still on the run. This is a serious incident and I advise all staff and visitors to stay at home or indoors for the moment.

— Thorbjørn Jagland (@TJagland) December 11, 2018