27 metų Adrienas Derbez pabėgo su savo šarvuotu furgonu pirmadienį ryte, palikęs du savo kolegas prie vieno finansinių paslaugų bendrovės „Western Union“ skyriaus sostinės šiauriniame Oberviljė priemiestyje. Kompanijai „Loomis“ priklausantis automobilis netrukus buvo surastas už kelių kvartalų plačiai atidarytomis durimis, bet vairuotojo ir krepšių su grynaisiais nebuvo. A. Derbezas buvo suimtas antradienį Amjeno mieste, esančiame maždaug už 160 km į šiaurę nuo Paryžiaus. Įtariamasis mėgino vėl pabėgti iššokdamas pro langą, kai policija įsiveržė į butą, kur jis slėpėsi. Pareigūnai taip pat sulaikė buto savininkę ir jos brolį. Kaip ketvirtadienį paskelbė laikraštis „Le Parisien“ policininkai aptiko grynuosius automobilyje, kuriuo iš įvykio vietos paspruko nežinomi vyras ir moteris. Tačiau kruopščiai perskaičiavę pinigus pareigūnai pasigedo maždaug pusės iš apytiksliai 3,1 mln. eurų sumos. Policija patvirtino naujienų agentūrai AFP, kad tebeieškoma „daugiau nei pusės“ pinigų. 2009 metų lapkritį kitas vairuotojas Toni Musulinas pabėgo su savo vairuotu šarvuotu furgonu ir mažiausiai 11,5 mln. eurų, paimtų iš vieno Prancūzijos banko pastato Lione. T. Musulinas buvo sučiuptas kiek vėliau nei po savaitės, didžioji dalis pinigų buvo surasti vieno garažo sienoje. Vairuotojas ketverius metus išbuvo kalėjime ir buvo paleistas 2013 metais, tačiau beveik 2,5 mln. dingusių eurų taip ir nebuvo rasti. Tais pačiais metais buvo išleistas filmas „11,6“, pasakojantis apie šią istoriją.

