Dėl genocido ir karo nusikaltimų Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) ieškomas O. al Bashiras, atvykęs pirmo vizito į Rusiją, prezidentui V. Putinui sakė, kad nori sustiprinti šalių karinius ryšius ir gyrė Maskvos karinę kampaniją Sirijoje. „Mes daug metų svajojome apie šį vizitą, – sakė Sudano prezidentas Sočyje prie Juodosios jūros. – Esme dėkingi Rusijai už jos pozicijas tarptautinėje arenoje, už Rusijos siekį apginti Sudaną. Mums reikia apsaugos nuo Jungtinių Valstijų agresyvių veiksmų“. Sudano vadovas taip pat gyrė savo ankstesnį susitikimą su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu. „Šiuo metu mes pradedame mūsų ginkluotųjų pajėgų modernizavimo programą ir su gynybos ministru susitarėme, kad Rusija prie to prisidės“, – kalbėjo O. al Bashiras. Savo ruožtu V. Putinas pareiškė, kad Rusija norėtų sustiprinti ekonominius ryšius, tarp jų ryšius žemės ūkio ir energetikos srityse. „Perspektyvų yra ne tik angliavandenilių, bet ir energetikos srityje, – sakė V. Putinas. – Yra daug bendradarbiavimo perspektyvų“. Prieš mėnesį Jungtinės Valstijos panaikino 1997 metais paskelbtą šiai neturtingai Afrikos valstybei embargą dėl įtartos Chartumo paramos islamistų kovotojų grupuotėms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išbraukė Sudaną iš sąrašo šalių, kurių piliečiams gresia draudimas įvažiuoti į JAV teritoriją. Sudano mirtinas konfliktas Darfūre kilo 2003 metais, kai etninės mažumos sukilėliai pradėjo ginkluotą kovą su Sudano prezidento O. al Bashiro arabų dominuojama vyriausybe. Sukilėliai kaltina Chartumą regiono ekonominiu ir politiniu ignoravimu. JT duomenimis, per šį konfliktą žuvo mažiausiai 300 tūkst. žmonių, dar daugiau nei 2,5 mln. buvo priversti palikti savo namus. Aukščiausi Sudano pareigūnai, tarp jų ir O. al Bashiras, dabar tvirtina, kad konfliktas baigėsi, tačiau regione nuolat atsinaujina susirėmimai tarp skirtingų genčių ir etninių grupių. O. al Bashiras yra ieškomas TBT dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido Darfūre, tačiau šiuos kaltinimus jis neigia.











