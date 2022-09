Stebėtoja: Rusijai pradėjus karą Ukrainoje jos atakų Sirijoje sumažėjo

Per praėjusius metus per Rusijos antskrydžius Sirijoje žuvo 241 žmogus, daugiausia džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai, bet taip pat 28 civiliai, pranešė Sirijos žmogaus teisių observatorija. Tai mažiausias aukų skaičius per metus nuo 2015 m. rugsėjo 30 d., kai Rusija pradėjo antskrydžius Sirijoje, palaikydama prezidento Basharo Al Assado vyriausybę.

„Apskritai Rusijos vaidmuo Sirijoje susilpnėjo nuo karo Ukrainoje pradžios“ vasario pabaigoje, sakė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija, besiremianti šaltinių tinklu Sirijoje. Tai lėmė „reikšmingą atakų sumažėjimą Sirijos dykumoje“, kur Rusija taikėsi prieš IS džihadistus, nurodė Sirijos žmogaus teisių observatorija.

Maskva yra viena svarbiausių politinių, ekonominių ir karinių Damasko vyriausybės rėmėjų nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 m. kovo mėnesį. Jos karinis įsikišimas buvo labai svarbus siekiant paremti B. Al Assadą ir suteikti jam pranašumą per konfliktą, kai jo pajėgos prarado dideles teritorijas sukilėlių ir džihadistų grupėms.

Pasak organizacijos, per septynerius metus per Rusijos antskrydžius žuvo daugiau nei 21 tūkst. žmonių, įskaitant 8 697 civilius, ketvirtadalis jų buvo vaikai. Iš viso per konfliktą žuvo beveik pusė milijono žmonių, dar milijonai turėjo palikti savo namus, didelė šalies dalis nuniokota.