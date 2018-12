80 metų juvelyras S. Mineo ir dar 45 asmenys buvo areštuoti prieš pat jo oficialų išrinkimą vėl susirinkusioje Sicilijos mafijos komisijoje „Cupola“, nurodė policija. Įtariamieji kaltinami turto prievartavimu, neteisėtu ginklų laikymu, padegimais, priklausymu mafijai ir kitais nusikaltimais, sakė tyrėjai. Sicilijos mafijai pavyko atkurti „Cupola“, kuri daug metų nebuvo susirinkusi, skelbia Italijos žiniasklaida. „Cupola“ turėjo paskirti S. Mineo garsiojo mafijos boso Toto Riinos, kuris pernai mirė kalėjime, oficialiu įpėdiniu.

