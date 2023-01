„Siunčiame linkėjimų orkams“: Zaporižės srityje – naujas smūgis okupantams

„Siunčiame linkėjimų orkams, glaudžiai dislokuotiems Vasylivkoje, Zaporižės srityje. Laukiame patvirtintų, malonių naujienų, tiesa, sužeistųjų dejonės jau girdisi... Įsidėmėkite – mes jus visur matome ir vis negailestingiau ir negailestingiau naikinsime“, – rašoma pranešime.

Zaporižės srities vadinamasis okupacinės administracijos vadovas Vladimiras Rogovas patvirtino, kad „karinei komendantūrai“ buvo suduotas smūgis.

Jis tvirtina, kad prie pastato neva stovėjo eilė vietos gyventojų, kurie laukė „leidimų“ asmeniniam transportui.

Vėliau jis pranešė, kad miestas mažiausiai keturis kartus apšaudytas sunkiąja ginkluote, preliminariais duomenimis, reaktyvinės artilerijos sistemomis HIMARS.

Jis taip pat tvirtino, neva apšaudyta ne „karinė komendantūra“, o gretimas daugiaaukštis pastatas. Žinoma, kad žuvo du žmonės, sužeistųjų skaičius tikslinamas.

Propagandinis „Russia Today“ korespondentas teigia, kad apšaudytas netoli „karinės komendantūros“ esantis viešbutis.

Russian media reports about strike on the Russian military commandant's office in Vasylivka, Zaporizhia region. They say there are dead and wounded pic.twitter.com/JtBi1K4Kdv