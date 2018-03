„Sukilėlių grupės pilotuojama raketa netoli sienos su Libanu ir (Izraelio) okupuotomis Golano aukštumomis numušė režimo sraigtasparnį“, – sakė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) direktorius Rami Abdel Rahmanas. Naujienų agentūrai AFP jis sakė, kad žuvo trys tame orlaivyje buvę pareigūnai, nors anksčiau buvo pranešama apie du žuvusiuosius. Sraigtasparnis buvo numuštas virš anklavo, kurį kontroliuoja islamistų sukilėlių ir džihadistų grupuotės, apsuptos režimo pajėgų. Pasak R. Abdel Rahmano, kovos tame regione suintensyvėjo nuo spalio. Nuo konflikto pradžios 2011 metų kovą Sirijoje jau žuvo daugiau kaip 340 tūkst. žmonių. Antivyriausybiniais protestais prasidėjęs konfliktas dar milijonus žmonių privertė palikti savo namus.

