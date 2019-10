Ir nors policija pakartotinai perspėjo neskubėti su spėlionėmis ir gandais, su įvykiu susijusi informacija kelia gyventojų pasipiktinimą.

Antradienio vakare oficialiai pranešta, jog tai nebuvo teroro aktas, jog „pavogtą sunkvežimį“ vairavęs siras veikęs asmeniniais motyvais. Policija „twiterio“ paskyroje iškart po įvykio kreipėsi į stebėtojus: „Trolių ir nepagrįstų spekuliacijų niekam nereikia“. Ir vis viena, – tiek įvykis, tiek ir jo pateikimas visuomenei teikia pagrindo interpretacijoms.

Netrukus po įvykio, pirmadienio vakare, vietos spauda pranešė, jog sužeista 17 žmonių. Antradienio ryte policija skaičių pakoregavo: ligoninėje atsidūrė tik 8 sužaloti žmonės, o ir tie patys – lengvai sužaloti, – skelbė Vokietijos spaudos agentūra dpa.

Televizijos kanalas ZDF ir dienraštis „Bild“, remdamiesi saugumo tarnybų informacija, antradienio ryte prabilo apie teroro aktą. Tačiau Heseno žemės kriminalinė tarnyba (LKA) kitoms žiniasklaidos priemonėms neskubėjo to patvirtinti, sakydama, jog tyrimai vyksta visomis kryptimis. Be to, policijos atstovas spaudai paneigė spekuliacijas, neva įsakymu iš aukščiau tarnybos sustabdė informacijos teikimą. „Apie patikrintus tyrimų rezultatus mes informuosim“, – patikino jis.

Tačiau žurnalistai, nelaukdami „patikrintų rezultatų“, skubėjo tirti patys. Jau tą patį vakarą vietos spauda pateikė pirmąsias įvykio detales. Regioninis dienraštis „Frankfurter Neue Presse“ pranešė, ką žurnalistams netoli įvykio vietos papasakojo sutrikęs tikrasis sunkvežimio vairuotojas.

Pasirodo, kokie 200 metrų nuo sankryžos jam belaukiant, kol užsidegs žalia šviesa, kabinos duris atplėšė barzdotas vyras ir išsprogusiomis akimis spoksojo į jį, netardamas nė žodžio. Kai vairuotojas paklausęs, ko šis nori, įsibrovėlis ištempė jį iš kabinos ir pats sėdo prie vairo. Nevilties apimtas vairuotojas dar mėgino vytis nuvažiuojantį firmos sunkvežimį.

Įvykio vietoje atsitiktinai buvę policijos naujokai sulaikė nusikaltėlį

Įvykį matę žmonės dienraščiui „Frankfurter Neue Presse“ pasakojo, jog sunkvežimis smarkiai padidino greitį, rėžėsi į žalios šviesoforo šviesos laukusius automobilius ir stūmė juos priešais save, kol, likus keletui metrų iki šviesoforo, sustojo.

Incidentas įvyko 17.20 val. tiesiai priešais Limburgo žemės teismo pastatą. Vienas iš darbuotojų, jau buvęs lauke, matė „pasiutusiu greičiu“ atlekiantį 28 tonų sunkvežimį ir kaip jis užvažiavo ant lengvųjų automobilių. „Pasigirdo trenksmas, iškilo dūmų debesis, girdėjosi šauksmai“, – sakė liudininkas žurnalui „Focus“.

Kiti pasakojo matę, kaip vyras, sukėlęs avariją, išlipo iš sunkvežimio ir tarsi apdujęs atsisėdo po už kelių metrų augusiu platanu. Vyriškiui iš nosies bėgęs kraujas, kruvinos buvusios ir jo rankos.

Tokį jį pamatė ir grupelė bėgikų. Kai viena bėgikė norėjo vyriškiui padėti, net nežinodama, jog tai avarijos sukėlėjas, šis dar puolė ją, kažką aiškindamas arabiškai ir minėdamas Alachą. O kai mėgino pabėgti, bėgikų grupė jį sulaikė. Kaip paaiškėjo, tai buvo ne šiaip bėgikai, o sportiniais kostiumais vilkintys penki bėgimo treniruotėje buvę policijos naujokai, – nurodo „Spiegel Online“.

Policijai žinomas siras metus gyveno viešbutyje „Naturfreundehauses“

Netrukus visuomenę pasiekė informacija ir apie patį incidento sukėlėją: tai – 32 metų siras, į Vokietiją atvykęs 2015 m. lapkritį, o 2016 m. gavęs subsidiarumo apsaugos statusą. Pagal „Spiegel Online“ informaciją, siro prašymas gauti politinį prieglobstį spalio 1 d. buvo atmestas.

Be to, paaiškėjo, jog įtariamasis policijai buvo žinomas dėl pavojingo kūno sužalojimo, narkotikų ir vagysčių parduotuvėse. Vokietijos spaudos agentūros žiniomis, paskutinįkart siras policijai užkliuvo rugpjūčio 31 d., kai Šiaurės Reino Vestfalijos miestelyje Miorze (Moers) vykusioje mugėje kabinėjosi prie šešiolikmetės, o po to apstumdė mergaitę gynusią mamą ir buvo apskųstas dėl kūno sužalojimo.

Pastaruosius metus siras gyveno viešbutyje „Naturfreundehaus“ (Gamtos bičiulių namai) Langene, esančiame 80 km nuo Limburgo, užsiregistravęs Mohammedo O. vardu. Elgęsis santūriai, niekuo neatkreipęs į save dėmesio, – sakė svečių namų darbuotojai žurnalui „Focus“.

Nuomą viešbučiui, suprantama mokėjo vietos administracija. Ir kaip tik ši aplinkybė sukėlė didžiulį žiniasklaidos skaitytojų pasipiktinimą: pabėgėlis, radęs prieglobstį Vokietijoje, jos išlaikomas, kaip koks ponas gyvenantis viešbutyje už mokesčių mokėtojų pinigus, šitaip už visa tai atsidėkoja!

Gerdamas alkoholį su pusbroliu, tvirtai nusprendė imtis veiksmų

Pirmadienį apie pirmą valandą nakties viešbutį užgriuvo specialusis policijos būrys, operacijoje dalyvavo apie 60 policijos pareigūnų. Krata atlikta ir kitame, Limburge-Vailberge esančiame bute, kur gyvena siro pusbrolis. Kratos metu paimti mobilieji telefonai ir USB atmintinės.

Islamistinės propagandos medžiagos, ginklų ar sprogmenų nerasta.

Tyrimai tebesitęsia, – informavo prokuratūros atstovas spaudai Alexanderis Badle. Vyriškis, kurio vardas, pasirodo, ne Mohammedas, o Omaras Al I., dėl ryšių su islamistais į saugumo tarnybų akiratį iki šiol nėra patekęs.

Prieš pat įvykį siras su savo pusbroliu sėdėjo užeigoje ir gėrė, tada jis ir apsisprendęs šiam nusikaltimui, – rašo „Spiegel Online“.

Galimas daiktas – kerštaudamas už tai, kad negavo politinio prieglobsčio. Pagal Heseno radijo turimą informaciją, išpuolio Limburge motyvai veikiausiai buvę psichiniai, o ne politiniai.

Pats suimtasis savo veiksmų motyvų kol kas neišdavė, tačiau, regis, jis buvo tvirtai apsisprendęs įvykdyti šį nusikaltimą, nes, kaip rašo dienraštis „Bild“, pirmadienį net kelis kartus mėgino pagrobti sunkvežimį, kol galiausiai tai jam ir pavyko.

Stebėtinai atsargi žiniasklaidos kalba

„Nors nusikaltimo eiga primena siaubingus Nicos ir Berlyno išpuolius, suimtojo motyvas tebėra neaiškus“, – sakė Heseno vidaus reikalų ministras Peteris Beuthas (CDU).

Nicos promenadoje 2016 m. vasarą per sunkvežimiu įvykdytą išpuolį žuvo 86 žmonės, 2016 m. gruodžio 19 d. Berlyno kalėdinėje mugėje tunisietis Anisas Amri suvažinėjo 12, sužeidė apie 70 žmonių.

Krinta į akis, kaip be galo atsargiai, parinkdama žodžius apie įvykį informuoja žiniasklaida: kalbama apie „sunkvežimio dramą“, „sunkvežimio incidentą“.

Vokietijos radijas „Deutschlandfunk“ antradienio ryte netgi teigė, esą, nėra aišku, ar sunkvežimį pavogęs vyriškis ant lengvųjų automobilių užvažiavo sąmoningai, ar galbūt iš netyčių.

Keistai skamba medijose kartojama formuluotė „siras vairuotojas“ ar „vairuotojas, vairavęs pavogtą sunkvežimį“, žinant, kokiu būdu jis atsidūrė prie vairo – jėga ištempęs iš kabinos tikrąjį vairuotoją, – tad korektiška būtų kalbėti apie „pagrobtą sunkvežimį“.

Federalinis vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis (CSU) dienraščio „Die Welt“ televizijai sakėsi kol kas negalįs „įvykio kvalifikuoti“ ir pridūrė: „Abstraktus išpuolio pavojus ir toliau yra didelis, tačiau jis kyla ne ne vien iš islamistinio, bet ir iš dešiniojo teroro“.

„Šias abi teroro rūšis jis įvardino vienu atsikvėpimu, vadinasi deda jas ant vienos pakopos, vadinasi, iš abiejų pusių kylantį pavojų laiko lygiai dideliu“, – komentavo interviu ėmęs „Die Welt“ reporteris, netiesiogiai nurodydamas tai, ką klausydamasis, ko gero, pagalvojo ne vienas: tokiu būdu norima islamistinį terorą žūtbūt reliatyvuoti.

Antradienio vakare Frankfurto generalinė prokuratūra pranešė, kad išduotas orderis įtariamajam suimti. Jis kaltinamas bandymu nužudyti, pavojingu kūno sužalojimu ir pavojingos eismo situacijos sukėlimu.

Terorizmo bylas tirianti federalinė prokuratūra „Limburgo sunkvežimio dramos“ kol kas neperėmė. Tačiau tai gali pasikeisti kiekvienu momentu, – sakė tarnybos atstovas spaudai.

Pagaliau įvykį bei jo inerpretacijas sekantiems šalies gyventojams pagrįstai kyla klausimas, ar tai vis dėlto nebuvo teroro aktas. Nepakeliama, kai prieglobsčio šalyje ieškantis asmuo tokiu būdu terorizuoja jos gyventojus, – nepriklausomai nuo jo motyvų.