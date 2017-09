Prieš keliais dienas buvo nutraukta šio Sirijos rytuose esančio miesto gyvenamųjų rajonų apsiaustis. Tęsdamos puolimą, kurio tikslas – visiškai išstumti džihadistus iš Deir az Zoro, Sirijos pajėgos nuo penktadienio judėjo apsiausto karinio oro uosto link. Padėtį šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“, įsikūrusi Didžiojoje Britanijoje, patvirtino, kad kariai pralaužė apsiaustį. Nuo 2014-ųjų IS laiko užėmusi nemažas teritorijas Sirijos rytinėje Deir az Zoro provincijoje, kuri ribojasi su Iraku.

