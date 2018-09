Apie tai policijos departamentas paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“. Pasak įvykio vietoje esančio policininko, buvo pašauti mažiausiai du žmonės. Kol kas neaišku, ar vienas iš jų – šaulys. Ketvirtadienio rytą dėl šio incidento buvo uždarytos gatvės Sinsinačio Fontano aikštės prieigose, o įvykio vietoje matyti keli greitosios pagalbos automobiliai. Vietos žiniasklaida pranešė, kad buvo sužeisti keli žmonės; jie buvo nugabenti į ligoninę. Tuo tarpu televizija WKRC pranešė, kad į vietos ligoninę buvo atvežti keturi nukentėjusieji.

