„Tomoyuki Sugimoto, neseniai atvykęs į KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką), buvo laikomas atitinkamos institucijos, siekiant ištirti jo nusikaltimą prieš KLDR įstatymus“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.

Apie T. Sugimoto žinoma mažai, bet Japonijos žiniasklaida pranešė, kad jis yra filmuotojas, nuvykęs į Šiaurės Korėją per užsienio kelionių agentūros organizuotą ekskursiją.

Tikėtina, kad jis įtariamas filmavęs kokį nors karinį objektą vakariniame Nampo uostamiestyje, sakoma žiniasklaidos pranešimuose, kuruose cituojami Japonijos vyriausybės šaltiniai.

Neaišku, ar T. Sugimoto jau apkaltintas, o sekmadienį vakare pasirodžiusiame KCNA pranešime nepateikiama detalių, kada jis gali būti paleistas.

„Atitinkama KLDR institucija nusprendė gailestingai jam dovanoti ir išsiųsti iš KLDR, remiantis humanitariniu principu“, – pridūrė agentūra.

Japonijos užsienio reikalų ministerija atsisakė pakomentuoti padėtį naujienų agentūrai AFP.

Šiaurės Korėja ne kartą yra suėmusi užsieniečių ir apkaltinusi juos šnipinėjimu, o vėliau naudodavo juos kaip diplomatinius įkaitus.

Branduolinių ginklų turinti režimas gegužę paleido tris kalintus JAV piliečius, akivaizdžiai siekdamas pademonstruoti gerą valią prieš Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno ir Amerikos prezidento Donaldo Trumpo susitikimą Singapūre.

Tokijas ilgą laiką nebuvo linkęs atsisakyti griežtos pozicijos Pchenjano atžvilgiu dėl Šiaurės Korėjos keliamos karinės grėsmės ir daugelio ginkluotės bandymų, per kuriuos raketos būdavo leidžiamos Japonijos teritorijos link. Be to, Japonija seniai reikalavo pažangos sprendžiant klausimą dėl jos piliečių, prieš dešimtmečius pagrobtų Šiaurės Korėjos agentų.

Pchenjanas savo ruožtu reguliariai smerkia Japoniją už 1910-1945 metais vykdytą brutalią kolonizaciją.

Japonijos premjeras Shinzo Abe yra iškėlęs idėją surengti susitikimą su Kim Jong Unu, išspresti visus opius klausimus ir kurti „naujus Japonijos ir Šiaurės Korėjos santykius“.