Siaubingas kalėdinis paradas JAV: automobilis rėžėsi į žmonių minią, daugėja žuvusių

Pareigūnai teberenka informaciją apie incidentą, įvykusį po 16 val. 30 min. vietos (pirmadienį 0 val. 30 min. Lietuvos) laiku, kai Milvokio priemiestyje Vokešoje žiūrovai buvo susirinkę pasižiūrėti kasmetinio parado.

„Vykstant Vokešos Kalėdų paradui raudonas visureigis pramušė užtvarus važiuodamas vakarų kryptimi nulėkė Pagrindine gatve“, – žurnalistams sakė policijos vadovas Danas Thompsonas.

„Transporto priemonė kliudė daugiau kaip 20 asmenų; kai kurie iš šių asmenų yra vaikai, taip pat yra žuvusių dėl šio incidento“, – pridūrė jis.

A speeding SUV plowed through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin, killing at least one person and injuring more than 20