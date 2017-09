Gurgauno miesto „Ryan International“ mokyklos tualete radus Pradyumano Thakuro lavoną, penktadienį į mokyklą įsiveržė šimtai tėvų. Policija suėmė mokyklos autobuso vairuotoją, kuris prisipažino peiliu užpuolęs septynmetį, kai šis atsisakė su juo lytiškai santykiauti. „Kaltinamasis apklausos metu prisipažino padaręs šį nusikaltimą,“ – naujienų agentūrai AFP sakė Gurgauno policijos komisaro pavaduotojas Simardeepas Singhas. Pasak pareigūno, berniukui pasipriešinus užpuolikas nusprendė jį nužudyti, kad nuslėptų nusikaltimą. Įtariamasis dirbo mokykloje aštuonis mėnesius. Beveik tūkstančio moksleivių tėvai, reikalaujantys suimti ir mokyklos vadovus, šeštadienį pabandė įsiveržti į mokyklos teritoriją, tačiau pastatą saugojo šimtai policijos pareigūnų. Policija buvo pasitelkta, kad nepasikartotų penktadienio smurto proveržis, kurio metu buvo laužomos kėdės ir spintelės. Valdžia pranešė, kad pradėtas tyrimas, ar mokykloje pakankamai užtikrintas saugumas. Mokykla laikinai nušalino direktorių nuo pareigų ir pažadėjo bendradarbiauti su tyrimą atliekančiais pareigūnais. Griūnant Indijos valstybinio švietimo sistemai, spartus viduriniosios klasės augimas skatina steigtis privačias mokyklas, tačiau tėvams nerimą kelia, kad vyriausybė nepakankamai reguliuoja tokių mokyklą veiklą. „Ryan International“ yra tarp geriausiai vertinamų švietimo įstaigų. Jai priklauso beveik 150 mokyklų Indijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Ši įstaiga pernai susilaukė kritikos, kai jos mokykloje Delyje vandens rezervuare buvo rastas negyvas šešiametis moksleivis. Policija dėl aplaidumo suėmė mokyklos direktorių, vieną iš mokytojų ir dar tris darbuotojus.

