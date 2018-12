„Atiduodame garbės skolą Olehui Sencovui – ukrainiečių režisieriui, kalinamam dėl politinių priežasčių. Jis apdovanojamas šių metų Sacharovo premija už minties laisvę. Jis dalyvavo taikiame proteste prieš neteisėtą Krymo, savo gimtojo krašto, aneksiją. Premija jam paskirta už jo ryžtingumą, siekį kovoti už teises ir vertybes, demokratiją ir teisinę valstybę“, – per premijos įteikimo ceremoniją sakė Europos Parlamento vadovas. A. Tajani pabrėžė, jog būtent šios vertybės yra Europos Sąjungos pagrindas. Po to žodis buvo perduotas N. Kaplan. Ji papasakojo apie premijos laureato likimą ir perskaitė jo kreipimąsi į Europos Parlamentą. Ceremonija prasidėjo nuo trumpo vaizdo siužeto apie O. Sencovą. Virtinė EP deputatų iškėlė plakatus su užrašais, reikalaujančiais laisvės ukrainiečių režisieriui. Salėje stovėjo tuščia kėdė, ant kurios buvo padėtas O. Sencovui skirtos A. Sacharovo premijos diplomas. Susiję straipsniai: Putinas giria sovietų disidentą rašytoją Solženicyną Rusijoje kalinamas režisierius Sencovas iš ligoninės perkeliamas į bendrąjį skyrių Rusijos teismas 2015-aisiais nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų už terorizmą. Gegužę 42 metų kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. 144 dienas trukusį bado streiką jis buvo priverstas nutraukti spalio mėnesį, siekdamas išvengti prievartinio maitinimo. 1988 metais įsteigtą Sacharovo premiją už minties laisvę, pavadintą žymaus rusų disidento A. Sacharovo vardu, EP kasmet teikia išskirtinėms asmenybėms ar grupėms, „svarbiai prisidėjusioms prie kovos už žmogaus teises ar demokratiją“. Pirmieji šiuo garbingu apdovanojimu buvo įvertinti buvęs Pietų Afrikos respublikos prezidentas Nelsonas Mandela ir sovietų disidentas Anatolijus Marčenko (po mirties). 2009 metais premija buvo skirta Rusijos teisių gynimo centro „Memorial“ aktyvistams Olegui Orlovui ir Sergejui Kovaliovui, o taip pat Maskvos Helsinkio grupės pirmininkei Liudmilai Aleksejevai. Pagal nusistovėjusią tradiciją A. Sacharovo premija būna įteikiama per paskutinę metų EP plenarinę sesiją. Paprastai tai vyksta apie gruodžio 10-ąją, kai pasaulyje minima Tarptautinė žmogaus teisių diena.

