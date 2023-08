Jis sakė, kad įvykio vietoje dirba gelbėtojai ir kad jis iškvietė kariuomenę, kad ši padėtų vykdyti paieškas. „Deja, kol kas rasti septyni kūnai. Labai sunki padėtis... jų ieškoma daugiau nei 30, bet palaukime rezultatų“, – sakė premjeras.

Vidaus reikalų ministerija ankstesniame pranešime teigė, kad buvo evakuota 140 žmonių. Paieškoms buvo pasitelkti du sraigtasparniai ir gelbėjimo šunys.

Vaizduose buvo matyti, kaip gelbėtojai renka nuolaužas, kurias iš dalies palaidojo pajudėjusi žemė. Komandos dirbo rankomis ir ekskavatoriais, kad perkeltų dirvožemį.

Nuošliauža įvyko ketvirtadienį Šovyje, nedidelėje kurortinėje vietovėje Sakartvelo kalnuotuose šiaurės vakaruose, garsėjančioje didžiuliais miškais ir natūraliais šaltiniais.

Sakartvelo nacionalinės aplinkos agentūros geologas Merabas Gaprindašvilis sakė, kad ketvirtadienio nuošliaužą sukėlė keletas veiksnių ir mažai tikėtina, kad ji pasikartos.

„Visų pirma upės aukštupyje yra du ledynai, kurie intensyviai tirpsta. Tai papildė gausios liūtys“, – sakė jis interviu televizijai.

Smarkios liūtys ir potvyniai Sakartvele, kur dėl stačių šlaitų kyla nuošliaužų pavojus, nėra neįprastas reiškinys.

2008 metais pietiniame Juodosios jūros Adžarijos regione nuošliauža nusinešė šešių žmonių gyvybes.

Heartbreaking images from Shovi, Racha - a massive landslide caused by heavy rain devastated the resort area. The only bridge linking Shovi to the rest of Georgia got swept away, leaving locals waiting for help for hours before the choppers finally arrived. pic.twitter.com/D5pTYBuIhv