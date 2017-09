Duodamas interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“ (AP) S. Lavrovas buvo paklaustas apie JAV gynybos sekretoriaus Jameso Mattiso gegužę išsakytą mintį, kad Jungtinės Valstijos „neapleistų savo demokratinių sąjungininkų ir partnerių, ir mes palaikysime Švediją“ Rusijos agresijos Europoje atveju. Švedija nėra Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, numatančios jos narių kolektyvinę gynybą, narė. S. Lavrovas šio klausimo nesureikšmino. Susiję straipsniai: Galingas atsakas „Zapad“: tariamą Rusijos invaziją švedai atrems su lietuviais ir JAV „Nesu medicinos gydytojas, labai atsiprašau, – jis atsakė anglų kalba. – Negaliu komentuoti paranojinių pareiškimų.“ „Girdėjau, kad Švedijos vyriausybė kažko bijo, kad Vokietijos vyriausybė laiko sukryžiavusi pirštus ir yra dėkinga mums, kad likus savaitei iki (parlamento) rinkimų mes dar neįsikišome į šiuos rinkimus. Dabar tiek daug fantazijų, kad kreipti į jas dėmesį reikštų veltui švaistyti laiką.“ „Tai visiškas pramanas“, – pridūrė Rusijos diplomatijos vadovas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.