Vis dėlto cunamių pavojus nebuvo paskelbtas, taip pat nebuvo pranešimų apie padarytą žalą. Drebėjimo epicentras buvo jūros dugne maždaug už 100 km į pietryčius nuo Kupango miesto Indonezijai priklausančioje Timoro salos dalyje, nurodė USGS. Smūgių židinys glūdėjo sekliai, tik apie 8 km gylyje. Vėliau tame pačiame rajone užfiksavo 5,6 balo smūgis. Įvykio liudininkai pasakojo apie pirmojo smūgio galingą kratymą, trukusį kelias sekundes. „Buvau savo biuro antrame aukšte, ir staiga visi išbėgo į lauką dėl žemės drebėjimo“, – sakė vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas, dirbantis Kupange. „Visos kėdės kratėsi... Mes (jau anksčiau) buvom traumuoti visų žemės drebėjimų Lomboke“, – pridūrė jis. Šią vasarą Lomboko salą supurtę kelis stiprūs žemės drebėjimai pareikalavo maždaug 555 žmonių gyvybių. Tačiau šįkart Indonezijos krizių valdymo agentūra pranešė, kad padėtis greitai grįžo į įprastas vėžes. „Nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros vietos pareigūnai toliau tikrina žemės drebėjimo padarinius“, – sakoma institucijos atstovo Sutopo Purwo Nugroho pranešime. „Aukų nėra, žalos nepadaryta“, – pridūrė jis. Indonezija, viena dažniausiai nuo stichinių nelaimių nukenčiančių valstybių, priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno „ugnies žiedui“ – tektoninių plokščių susidūrimo zonai, pasižyminčių itin dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu. 2004 metais vandenyno dugne netoli Sumatros krantų įvykusio 9,3 balo žemės drebėjimo sukeltas katastrofinis cunamis Indijos vandenyno regiono šalyse pražudė apie 220 tūkst. žmonių, tarp jų 168 tūkst. indoneziečių.

